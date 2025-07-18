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Англия
18 июля 2025, 21:00 |
351
1

Самые дорогие продажи в истории клубов Премьер-лиги

Transfermarkt опубликовал список команд АПЛ с их самыми дорогими трансферами на выход

18 июля 2025, 21:00 |
351
1
Самые дорогие продажи в истории клубов Премьер-лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Филиппе Коутиньо

Известный портал Transfermarkt составил список клубов Английской Премьер-лиги и их самых дорогих продаж в истории.

Среди клубов «большой шестерки» самый дорогой трансфер на выход в истории осуществил «Ливерпуль», который в сезоне 2017/18 продал Филиппе Коутиньо в «Барселону» за 135 млн евро.

Вторым в списке является «Челси», который заработал на переходе Эдена Азара в мадридский «Реал» 121 млн евро.

Другие клубы «большой шестерки» расположились в рейтинге так:

  • 6-е место – «Тоттенхэм» (Гарет Бэйл – 101 млн евро)
  • 7-е место – «Манчестер Юнайтед» (Криштиану Роналду – 94 млн)
  • 9-е место – «Манчестер Сити» (Хулиан Альварес – 75 млн)
  • 18-е место – «Арсенал» (Алекс Окслейд-Чемберлен – 38 млн)

В топ-5 также вошли: «Астон Вилла» (Джек Грилиш – 117.5 млн), «Вест Хэм» (Деклан Райс – 116.6 млн) и «Брайтон» (Мойсес Кайседо – 116 млн).

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Филиппе Коутиньо трансферы трансферы АПЛ Эден Азар Джек Грилиш Деклан Райс Гарет Бэйл Криштиану Роналду Алекс Окслейд-Чемберлен Мойсес Кайседо Хулиан Альварес
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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