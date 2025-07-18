Самые дорогие продажи в истории клубов Премьер-лиги
Transfermarkt опубликовал список команд АПЛ с их самыми дорогими трансферами на выход
Известный портал Transfermarkt составил список клубов Английской Премьер-лиги и их самых дорогих продаж в истории.
Среди клубов «большой шестерки» самый дорогой трансфер на выход в истории осуществил «Ливерпуль», который в сезоне 2017/18 продал Филиппе Коутиньо в «Барселону» за 135 млн евро.
Вторым в списке является «Челси», который заработал на переходе Эдена Азара в мадридский «Реал» 121 млн евро.
Другие клубы «большой шестерки» расположились в рейтинге так:
- 6-е место – «Тоттенхэм» (Гарет Бэйл – 101 млн евро)
- 7-е место – «Манчестер Юнайтед» (Криштиану Роналду – 94 млн)
- 9-е место – «Манчестер Сити» (Хулиан Альварес – 75 млн)
- 18-е место – «Арсенал» (Алекс Окслейд-Чемберлен – 38 млн)
В топ-5 также вошли: «Астон Вилла» (Джек Грилиш – 117.5 млн), «Вест Хэм» (Деклан Райс – 116.6 млн) и «Брайтон» (Мойсес Кайседо – 116 млн).
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