Самые дорогие продажи в истории клубов Премьер-лиги

Известный портал Transfermarkt составил список клубов Английской Премьер-лиги и их самых дорогих продаж в истории.

Среди клубов «большой шестерки» самый дорогой трансфер на выход в истории осуществил «Ливерпуль», который в сезоне 2017/18 продал Филиппе Коутиньо в «Барселону» за 135 млн евро.

Вторым в списке является «Челси», который заработал на переходе Эдена Азара в мадридский «Реал» 121 млн евро.

Другие клубы «большой шестерки» расположились в рейтинге так:

6-е место – «Тоттенхэм» (Гарет Бэйл – 101 млн евро)

7-е место – «Манчестер Юнайтед» (Криштиану Роналду – 94 млн)

9-е место – «Манчестер Сити» (Хулиан Альварес – 75 млн)

18-е место – «Арсенал» (Алекс Окслейд-Чемберлен – 38 млн)

В топ-5 также вошли: «Астон Вилла» (Джек Грилиш – 117.5 млн), «Вест Хэм» (Деклан Райс – 116.6 млн) и «Брайтон» (Мойсес Кайседо – 116 млн).