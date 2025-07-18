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  4. Шахтер в 15-й раз в еврокубках завершил матч со счетом 0:0
Лига Европы
18 июля 2025, 17:08 |
114
0

Шахтер в 15-й раз в еврокубках завершил матч со счетом 0:0

Какими были соперники «Шахтера» в этих поединках?

18 июля 2025, 17:08 |
114
0
Шахтер в 15-й раз в еврокубках завершил матч со счетом 0:0
ФК Шахтер

В ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» сыграл на выезде вничью с Ильвесом в Тампере (0:0).

«Шахтер» в 15-й раз в своей еврокубковой истории сыграл вничью 0:0.

Интересным фактом является то, что горняки в 2020 и 2021 годах трижды подряд сыграли вничью со счетом 0:0 с миланским «Интером».

Матчи Шахтера в еврокубках, которые закончились со счетом 0:0

  • 2000: КУ, Шахтер – Сельта 0:0
  • 2003: ЛЧ, Шериф – Шахтер 0:0
  • 2006: КУ, Шахтер – Лилль 0:0
  • 2009: ЛЧ, Тимишоара – Шахтер 0:0
  • 2009: ЛЕ, Шахтер – Брюгге 0:0
  • 2013: ЛЧ, Шахтер – Байер 0:0
  • 2014: ЛЧ, Атлетик – Шахтер 0:0
  • 2015: ЛЧ, Шахтер – Бавария 0:0
  • 2015: ЛЧ, Фенербахче – Шахтер 0:0
  • 2016: ЛЕ, Шахтер – Шальке 0:0
  • 2020: ЛЧ, Шахтер – Интер 0:0
  • 2020: ЛЧ, Интер – Шахтер 0:0
  • 2021: ЛЧ, Шахтер – Интер 0:0
  • 2024: ЛЧ, Болонья – Шахтер 0:0
  • 2025: ЛЕ, Ильвес – Шахтер 0:0
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Лига Европы Шахтер Донецк статистика Ильвес - Шахтер Ильвес Тампере
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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