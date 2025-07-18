Шахтер в 15-й раз в еврокубках завершил матч со счетом 0:0

В ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» сыграл на выезде вничью с Ильвесом в Тампере (0:0).

«Шахтер» в 15-й раз в своей еврокубковой истории сыграл вничью 0:0.

Интересным фактом является то, что горняки в 2020 и 2021 годах трижды подряд сыграли вничью со счетом 0:0 с миланским «Интером».

Матчи Шахтера в еврокубках, которые закончились со счетом 0:0