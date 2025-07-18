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  4. «99 процентов лжи». Любенович ответил на скандальное интервью
Украина. Первая лига
18 июля 2025, 16:55 | Обновлено 18 июля 2025, 17:08
524
0

«99 процентов лжи». Любенович ответил на скандальное интервью

Обошлось без горячих страстей

18 июля 2025, 16:55 | Обновлено 18 июля 2025, 17:08
524
0
«99 процентов лжи». Любенович ответил на скандальное интервью
ФК Минай. Желько Любенович

Накануне президент ФК Ингулец Александр Поворознюк рассказал об обстоятельствах переговоров по тренерской работе в его клубе с сербским тренером Желько Любеновичем летом прошлого года.

Тогда, напомним, до альянса специалиста с клубом из Петрового дело так и не дошло, а Поворознюк назвал Любеновича «Юлией Тимошенко в футболе».

«Не хочу комментировать интервью господина Поворознюка, в котором было 99% лжи, – сказал он. – Хочу только пожелать Ингульцу успехов в первой лиге».

Любенович сейчас находится без работы после неожиданного ухода из Ворсклы вскоре после назначения.

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Александр Поворознюк Желько Любенович инсайд Ингулец Первая лига Украины
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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