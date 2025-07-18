«99 процентов лжи». Любенович ответил на скандальное интервью
Обошлось без горячих страстей
Накануне президент ФК Ингулец Александр Поворознюк рассказал об обстоятельствах переговоров по тренерской работе в его клубе с сербским тренером Желько Любеновичем летом прошлого года.
Тогда, напомним, до альянса специалиста с клубом из Петрового дело так и не дошло, а Поворознюк назвал Любеновича «Юлией Тимошенко в футболе».
«Не хочу комментировать интервью господина Поворознюка, в котором было 99% лжи, – сказал он. – Хочу только пожелать Ингульцу успехов в первой лиге».
Любенович сейчас находится без работы после неожиданного ухода из Ворсклы вскоре после назначения.
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