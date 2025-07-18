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  4. Арда ТУРАН: «Так случается, если ты закончил чемпионат на третьем месте»
Украина. Премьер лига
18 июля 2025, 17:10 | Обновлено 18 июля 2025, 17:39
683
1

Арда ТУРАН: «Так случается, если ты закончил чемпионат на третьем месте»

Тренер отметил ранний старт еврокубкового сезона

18 июля 2025, 17:10 | Обновлено 18 июля 2025, 17:39
683
1
Арда ТУРАН: «Так случается, если ты закончил чемпионат на третьем месте»
ФК Шахтер. Арда Туран

Наставник Шахтера Арда Туран оценил тот факт, что команда вынуждена так рано начать квалификацию в еврокубках из-за провала в минувшем сезоне УПЛ.

Вчера Шахтера сыграл 0:0 с Ильвесом и после победы 6:0 в первом матче вышел в следующий раунд квалификации Лиги Европы.

«Если ты закончил чемпионат на третьей позиции, то должен быть готов ко всему. В том числе играть на вылет уже в июле. Мне не нравится искусственное поле у соперника, но такая ситуация. Игроки не искали никаких оправданий по поводу поля, и мне нравится такой подход».

«В целом, мы еще не готовы на 100% физически, но я рад тому, как игроки настроены на успех, как они хотят побеждать. Мы будем играть лучше, мы будем более агрессивными, я в этом уверен», – сказал Туран.

Следующим соперником будет Бешикташ.

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Арда Туран Шахтер Донецк Ильвес - Шахтер Лига Европы Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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DK2025
Пока его интервью вполне адекватные
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