Арда ТУРАН: «Так случается, если ты закончил чемпионат на третьем месте»

Наставник Шахтера Арда Туран оценил тот факт, что команда вынуждена так рано начать квалификацию в еврокубках из-за провала в минувшем сезоне УПЛ.

Вчера Шахтера сыграл 0:0 с Ильвесом и после победы 6:0 в первом матче вышел в следующий раунд квалификации Лиги Европы.

«Если ты закончил чемпионат на третьей позиции, то должен быть готов ко всему. В том числе играть на вылет уже в июле. Мне не нравится искусственное поле у соперника, но такая ситуация. Игроки не искали никаких оправданий по поводу поля, и мне нравится такой подход».

«В целом, мы еще не готовы на 100% физически, но я рад тому, как игроки настроены на успех, как они хотят побеждать. Мы будем играть лучше, мы будем более агрессивными, я в этом уверен», – сказал Туран.

Следующим соперником будет Бешикташ.