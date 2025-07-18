Арда ТУРАН: «Так случается, если ты закончил чемпионат на третьем месте»
Тренер отметил ранний старт еврокубкового сезона
Наставник Шахтера Арда Туран оценил тот факт, что команда вынуждена так рано начать квалификацию в еврокубках из-за провала в минувшем сезоне УПЛ.
Вчера Шахтера сыграл 0:0 с Ильвесом и после победы 6:0 в первом матче вышел в следующий раунд квалификации Лиги Европы.
«Если ты закончил чемпионат на третьей позиции, то должен быть готов ко всему. В том числе играть на вылет уже в июле. Мне не нравится искусственное поле у соперника, но такая ситуация. Игроки не искали никаких оправданий по поводу поля, и мне нравится такой подход».
«В целом, мы еще не готовы на 100% физически, но я рад тому, как игроки настроены на успех, как они хотят побеждать. Мы будем играть лучше, мы будем более агрессивными, я в этом уверен», – сказал Туран.
Следующим соперником будет Бешикташ.
🗣 «Хотів перемогти в цій грі заради нашого менталітету. Хочу вигравати кожен матч» 👊— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 17, 2025
🧡 Емоції Арди Турана після нічиєї з «Ільвесом» у Лізі Європи ⚒️#Shakhtar | #UEL #ІльвесШахтар pic.twitter.com/ykU6QEm0e1
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