Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шульга и Скапинцев сыграли. Бостон и Портленд одержали победу
Украина. Премьер лига
18 июля 2025, 15:11 | Обновлено 18 июля 2025, 15:12
111
0

Шульга и Скапинцев сыграли. Бостон и Портленд одержали победу

Оба украинца получают игровую практику в Летней лиге НБА

18 июля 2025, 15:11 | Обновлено 18 июля 2025, 15:12
111
0
Шульга и Скапинцев сыграли. Бостон и Портленд одержали победу
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 18 июля прошли очередные игры Летней лиги НБА.

Дмитрий Скапинцев провел 13 минут за Портленд. Его команда победила «Хьюстон» со счетом 102:83.

Украинец набрал 5 очков и сделал 4 подбора. На счету Скапинцева – один точный двухочковый и один трехочковый бросок.

Максим Шульга отыграл 22 минуты за «Бостон». «Селтикс» одолели "Лейкерс" - 87:78.

Шульга набрал 4 очка (0/3 двухочковых, 1/3 трехочковых, 1/2 штрафных), сделал 3 подбора и 4 передачи. Также Максим допустил 2 потери и заработал 4 фола.

Ранее Шульга рассказал об адаптации в «Бостоне».

По теме:
Шульга рассказал о дебюте за Бостон и вызове в сборную Украины
Леброн Джеймс развеял мифы о своем будущем
Без звезд, зато с интригой: расклад сил в Восточной конференции НБА 
НБА Дмитрий Скапинцев Максим Шульга Бостон Селтикс Лос-Анджелес Лейкерс Портленд Трэйл Блэйзерс Хьюстон Рокетс
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Лунин провел переговоры с новым клубом и дал согласие на трансфер
Футбол | 17 июля 2025, 16:55 15
Источник: Лунин провел переговоры с новым клубом и дал согласие на трансфер
Источник: Лунин провел переговоры с новым клубом и дал согласие на трансфер

Украинский голкипер Реала готов перейти в Вильярреал

Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Италией?
Волейбол | 17 июля 2025, 20:30 1
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Италией?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Италией?

Сине-желтые занимают 6-е место в зачете

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити оформил рекордный трансфер топ-таланта
Футбол | 18.07.2025, 01:15
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити оформил рекордный трансфер топ-таланта
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити оформил рекордный трансфер топ-таланта
Как борщ и котлета по-киевски. Мегафайты Усика как блюда украинской кухни
Бокс | 18.07.2025, 10:00
Как борщ и котлета по-киевски. Мегафайты Усика как блюда украинской кухни
Как борщ и котлета по-киевски. Мегафайты Усика как блюда украинской кухни
Леоненко пригрозил Бешикташу: «Шахтер будет другим»
Футбол | 18.07.2025, 14:22
Леоненко пригрозил Бешикташу: «Шахтер будет другим»
Леоненко пригрозил Бешикташу: «Шахтер будет другим»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определены все потенциальные соперники Динамо в Q3 Лиги чемпионов
Определены все потенциальные соперники Динамо в Q3 Лиги чемпионов
17.07.2025, 06:41 11
Футбол
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Нидерландами?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Нидерландами?
16.07.2025, 16:53 9
Волейбол
Тренер Дюбуа: «Мы так и не смогли это показать, Даниэль снялся с боя»
Тренер Дюбуа: «Мы так и не смогли это показать, Даниэль снялся с боя»
18.07.2025, 07:30
Бокс
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
17.07.2025, 14:27
Бокс
Промоутер Джошуа нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
Промоутер Джошуа нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
17.07.2025, 09:10 3
Бокс
Дембеле – 4-й, кто 1-й? Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Дембеле – 4-й, кто 1-й? Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч
17.07.2025, 18:30 7
Футбол
Досрочное завершение из-за драки. Динамо уступило Осиеку на сборах
Досрочное завершение из-за драки. Динамо уступило Осиеку на сборах
16.07.2025, 19:42 102
Футбол
ВИДЕО. Ванат полез драться. Арбитр досрочно завершил матч Динамо – Осиек
ВИДЕО. Ванат полез драться. Арбитр досрочно завершил матч Динамо – Осиек
16.07.2025, 19:46 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем