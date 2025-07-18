Шульга и Скапинцев сыграли. Бостон и Портленд одержали победу

В ночь на 18 июля прошли очередные игры Летней лиги НБА.

Дмитрий Скапинцев провел 13 минут за Портленд. Его команда победила «Хьюстон» со счетом 102:83.

Украинец набрал 5 очков и сделал 4 подбора. На счету Скапинцева – один точный двухочковый и один трехочковый бросок.

Максим Шульга отыграл 22 минуты за «Бостон». «Селтикс» одолели "Лейкерс" - 87:78.

Шульга набрал 4 очка (0/3 двухочковых, 1/3 трехочковых, 1/2 штрафных), сделал 3 подбора и 4 передачи. Также Максим допустил 2 потери и заработал 4 фола.

Ранее Шульга рассказал об адаптации в «Бостоне».