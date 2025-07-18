СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 июля

В пятницу, 18 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Испания (Ж) – Швейцария (Ж)

1.10 – 11.60 – 27.00

КИБЕРСПОРТ

19:00 Lynn Vision – Астралис

2.83 – 1.44

ТЕННИС

15:00 Далма Галфи – Даяна Ястремская

3.17 – 1.36

15:00 Надежда Киченок / Макото Ниномия – Моюка Утидзима / Чжэн Сайсай

1.81 – 1.92

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УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

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