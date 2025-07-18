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18 июля 2025, 14:14 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 июля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

18 июля 2025, 14:14 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 июля
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 18 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Испания (Ж) – Швейцария (Ж)

Ggbet 1.10 – 11.60 – 27.00

КИБЕРСПОРТ

19:00 Lynn Vision – Астралис

Ggbet 2.83 – 1.44

ТЕННИС

15:00 Далма Галфи – Даяна Ястремская

Ggbet 3.17 – 1.36

15:00 Надежда Киченок / Макото Ниномия – Моюка Утидзима / Чжэн Сайсай

Ggbet 1.81 – 1.92

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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