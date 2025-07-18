СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 июля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В пятницу, 18 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
22:00 Испания (Ж) – Швейцария (Ж)
КИБЕРСПОРТ
19:00 Lynn Vision – Астралис
ТЕННИС
15:00 Далма Галфи – Даяна Ястремская
15:00 Надежда Киченок / Макото Ниномия – Моюка Утидзима / Чжэн Сайсай
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