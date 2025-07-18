Ни центом меньше. Жирона назвала минимальную сумму трансфера Цыганкова
Виктор доступен за 18 миллионов евро
Каталонская «Жирона» готова рассмотреть продажу украинского вингера Виктора Цыганкова, сообщает издание El Gol Digital.
По информации источника, минимальная сумма, за которую клуб согласится отпустить 27-летнего футболиста, составляет 18 миллионов евро.
В сезоне 2024/25 Виктор Цыганков провел 32 матча на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Виктором Цыганковым интересуется лиссабонская «Бенфика».
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