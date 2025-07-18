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Испания
18 июля 2025, 22:56 | Обновлено 18 июля 2025, 23:10
1150
0

Ни центом меньше. Жирона назвала минимальную сумму трансфера Цыганкова

Виктор доступен за 18 миллионов евро

18 июля 2025, 22:56 | Обновлено 18 июля 2025, 23:10
1150
0
Ни центом меньше. Жирона назвала минимальную сумму трансфера Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Каталонская «Жирона» готова рассмотреть продажу украинского вингера Виктора Цыганкова, сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, минимальная сумма, за которую клуб согласится отпустить 27-летнего футболиста, составляет 18 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Виктор Цыганков провел 32 матча на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Виктором Цыганковым интересуется лиссабонская «Бенфика».

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Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
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