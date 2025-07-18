18 июля на Познань пройдет матч 1-го тура Экстраклассы Польши, в котором Лех встретится с Краковией. Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Лех

Команда в последнее время регулярно добивается неплохих результатов. В 2023-м году она даже достигла четвертьфинала еврокубка, пусть это была только Лига конференций. А весной получилось выиграть крайне упорную гонку за чемпионский титул у Ракува: собрали ровно 70 очков, тогда как конкурент из Ченстохова - 69. Отличный результат первого года работы Нильса Фредериксена в Польше - датчанина даже назвали тренером года в Экстраклассе.

Для чемпиона сезон начался еще в прошлое воскресенье. Причем неудачно: в споре за Суперкубок с Легией все решил конец первого тайма, когда пропустили дважды. Нет, пытались отыграться, и на 81-й минуте Шимчак сократил отставание до минимального. Но все же так и проиграли 1:2 - первый трофей нового футбольного года таким образом отправился в Варшаву.

Краковия

Клуб имеет долгую историю, но как раз его основные успехи, в том числе все пять чемпионских титула, пришлись на первую половину прошлого века. Потом выделялся разве что 2020-й год, когда удалось взять и кубок, и Суперкубок.

Но все же тот всплеск оказался разовым. Более того, после него не получилось ни разу в еврокубки пробиться. Вот и прошлый сезон получился довольно обычным: собрали 14 побед и 51 очко, и заняли 6-е место. Что-то изменить должен Лука Элснер, новый главный тренер, что до этого трудился, кроме родной Словении, на Кипре, в Бельгии и Франции. Его последним клубом был Реймс, но сейчас 42-летний специалист дебютирует в новой для себя стране.

Статистика личных встреч

Лех не проигрывал этому сопернику ни разу в восьми крайних очных поединках, и выиграл половину из них, в том числе оба матча предыдущего сезона.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что чемпион допустит вторую осечку подряд. Он должен реабилитироваться за поражение в Суперкубке, обыграв на своем поле достаточно простого соперника (коэффициент - 1,6).