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18 июля 2025, 13:58 |
203
0

Кто, как не он? Список игроков с наибольшим количеством трофеев в XXI веке

Рейтинг составлен с учетом только крупных трофеев

18 июля 2025, 13:58 |
203
0
Кто, как не он? Список игроков с наибольшим количеством трофеев в XXI веке
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси является лидером по количеству крупных трофеев в XXI веке. На его счету – 42 титула.

Трофейная коллекция Лионеля Месси

  • Лига чемпионов (4)
  • Суперкубок УЕФА (3)
  • Чемпионат Испании (10)
  • Кубок Испании (7)
  • Суперкубок Испании (8)
  • Клубный чемпионат мира (3)
  • Чемпионат Франции (2)
  • Кубок Франции
  • Чемпионата мира
  • Кубок Америки (2)
  • Финалиссима

В тройку лидеров также вошли бывшие партнеры Месси: Дани Алвес (40) и Жерар Пике (36).

Главный конкурент аргентинца в карьере Криштиану Роналду занимает девятое место в рейтинге с 34 крупными трофеями.

Трофейная коллекция Криштиану Роналду

  • Лига чемпионов (5)
  • Суперкубок УЕФА (3)
  • Клубный чемпионат мира по футболу (4)
  • Лига Наций УЕФА (1)
  • Чемпион Европы (1)
  • Суперкубок Португалии (1)
  • Чемпионат Англии (3)
  • Кубок Англии (1)
  • Кубок Футбольной лиги (2)
  • Суперкубок Англии (2)
  • Чемпионат Испании (2)
  • Кубок Испании (2)
  • Суперкубок Испании (2)
  • Чемпионат Италии (2)
  • Кубок Италии (1)
  • Суперкубок Италии (2)
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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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