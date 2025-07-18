Другие новости18 июля 2025, 13:58 |
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Кто, как не он? Список игроков с наибольшим количеством трофеев в XXI веке
Рейтинг составлен с учетом только крупных трофеев
18 июля 2025, 13:58 |
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси является лидером по количеству крупных трофеев в XXI веке. На его счету – 42 титула.
Трофейная коллекция Лионеля Месси
- Лига чемпионов (4)
- Суперкубок УЕФА (3)
- Чемпионат Испании (10)
- Кубок Испании (7)
- Суперкубок Испании (8)
- Клубный чемпионат мира (3)
- Чемпионат Франции (2)
- Кубок Франции
- Чемпионата мира
- Кубок Америки (2)
- Финалиссима
В тройку лидеров также вошли бывшие партнеры Месси: Дани Алвес (40) и Жерар Пике (36).
Главный конкурент аргентинца в карьере Криштиану Роналду занимает девятое место в рейтинге с 34 крупными трофеями.
Трофейная коллекция Криштиану Роналду
- Лига чемпионов (5)
- Суперкубок УЕФА (3)
- Клубный чемпионат мира по футболу (4)
- Лига Наций УЕФА (1)
- Чемпион Европы (1)
- Суперкубок Португалии (1)
- Чемпионат Англии (3)
- Кубок Англии (1)
- Кубок Футбольной лиги (2)
- Суперкубок Англии (2)
- Чемпионат Испании (2)
- Кубок Испании (2)
- Суперкубок Испании (2)
- Чемпионат Италии (2)
- Кубок Италии (1)
- Суперкубок Италии (2)
📊 Les joueurs avec le plus grand palmarès au 21eme siècle pic.twitter.com/G8GtCk7GsY— PopFoot (@ThePopFoot) July 18, 2025
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