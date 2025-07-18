Кто, как не он? Список игроков с наибольшим количеством трофеев в XXI веке

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси является лидером по количеству крупных трофеев в XXI веке. На его счету – 42 титула.

Трофейная коллекция Лионеля Месси

Лига чемпионов (4)

Суперкубок УЕФА (3)

Чемпионат Испании (10)

Кубок Испании (7)

Суперкубок Испании (8)

Клубный чемпионат мира (3)

Чемпионат Франции (2)

Кубок Франции

Чемпионата мира

Кубок Америки (2)

Финалиссима

В тройку лидеров также вошли бывшие партнеры Месси: Дани Алвес (40) и Жерар Пике (36).

Главный конкурент аргентинца в карьере Криштиану Роналду занимает девятое место в рейтинге с 34 крупными трофеями.

Трофейная коллекция Криштиану Роналду

Лига чемпионов (5)

Суперкубок УЕФА (3)

Клубный чемпионат мира по футболу (4)

Лига Наций УЕФА (1)

Чемпион Европы (1)

Суперкубок Португалии (1)

Чемпионат Англии (3)

Кубок Англии (1)

Кубок Футбольной лиги (2)

Суперкубок Англии (2)

Чемпионат Испании (2)

Кубок Испании (2)

Суперкубок Испании (2)

Чемпионат Италии (2)

Кубок Италии (1)

Суперкубок Италии (2)