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  4. «Туран в курсе». Экс-защитник сборной предостерег Шахтер перед Бешикташем
Лига Европы
18 июля 2025, 13:54 |
568
0

«Туран в курсе». Экс-защитник сборной предостерег Шахтер перед Бешикташем

В Финляндии «Шахтер» спокойно мог закрывать игру еще до перерыва

18 июля 2025, 13:54 |
568
0
«Туран в курсе». Экс-защитник сборной предостерег Шахтер перед Бешикташем
УАФ. Владимир Езерский

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Владимир Езерский эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помешало «горнякам» победить финский «Ильвес» и в ответном матче квалификации Лиги Европы, который завершился вничью – 0:0.

«Я не думаю, что к стилистике игры «Шахтера» есть какие-то вопросы. Было тотальное преимущество, изысканные комбинации, хватало и голевых моментов. Но вчера в Тампере подвела реализация, хотя гости спокойно могли, как говорится, закрыть игру еще до перерыва.

С другой стороны, поединок был очень информативным. Ведь руководитель «горняков» Арда Туран бросил в бой целую группу игроков ротации, чтобы убедиться, чего они на самом деле стоят.

«Шахтер» уверенно пробился в следующий раунд, хотя результат матча в Тампере разочаровал. Украина недосчиталась важных очков в таблице коэффициентов УЕФА. Следует срочно поправлять прицел, потому что очередной соперник в Лиге Европы – турецкий «Бешикташ» значительно сильнее. Арда Туран в курсе».

Ранее главный тренер «Бешикташа» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о вере в способность «черных орлов» пройти «Шахтер» во втором раунде квалификации Лиги Европы.

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Бешикташ Лига Европы Шахтер Донецк Арда Туран Ильвес Тампере инсайд Владимир Езерский
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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