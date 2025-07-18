Экс-игрок Шахтера: «Фарт был на стороне финнов»

Бывший полузащитник национальной сборной Украины и «Шахтера» Ярослав Хома эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от повторного матча квалификации Лиги Европы между финским «Ильвесом» и «горняками», который завершился вничью – 0:0.

«Ошиблись те эксперты, которые перед матчем утверждали, что наставник гостей Арда Туран не будет экспериментировать с составом: ротация по сравнению с первым поединком была ощутимой. Не исключен вариант, что турецкий специалист уже определился с основной обоймой исполнителей и хотел дать шанс проявить себя ближайшему резерву. Принял ли он правильное решение, покажет следующий поединок в Лиге Европы с более сильным визави «Бешикташем». Возможно, следовало максимально воспользоваться еще одной возможностью лучше сыграться.

Я не могу сказать, что «Шахтер» в Тампере был не похож на себя, однако шапкозакидательный настрой давал о себе знать: гости были убеждены, что рано или поздно, но свой гол обязательно забьют. Не суждено, в ключевые моменты не хватило концентрации, в конце концов, и фарт на этот раз был на стороне финнов.

Впрочем, это уже история, хочется верить, что после работы над ошибками мы увидим уже на следующей неделе в Стамбуле настоящий «Шахтер».

Ранее мы сообщали, что «Шахтер» уступил Триглаву в контрольном матче.