18 июля на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге состоятся матчи 1/4 финала в одиночном разряде и один полуфинальный поединок в парном.

В пятницу на немецких кортах свои встречи проведут две представительницы Украины: Даяна Ястремская и Надежда Киченок.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 250 в Гамбурге на 18 июля

WTA 250 Гамбург. Одиночный разряд, 1/4 финала

Центральный корт. 2-й запуск (не ранее 13:30)

Даяна Ястремская [2] – Далма Галфи

WTA 250 Гамбург. Парный разряд, 1/2 финала

Корт №1. 1-й запуск (не ранее 14:00)

Надежда Киченок / Макото Ниномия [1] – Моюка Утидзима / Чжэн Сайсай [3]