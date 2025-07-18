Расписание матчей украинок на турнире WTA 250 в Гамбурге на 18 июля
В пятницу на немецких кортах сыграют Даяна Ястремская и Надежда Киченок
18 июля на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге состоятся матчи 1/4 финала в одиночном разряде и один полуфинальный поединок в парном.
В пятницу на немецких кортах свои встречи проведут две представительницы Украины: Даяна Ястремская и Надежда Киченок.
Расписание матчей украинок на турнире WTA 250 в Гамбурге на 18 июля
WTA 250 Гамбург. Одиночный разряд, 1/4 финала
Центральный корт. 2-й запуск (не ранее 13:30)
Даяна Ястремская [2] – Далма Галфи
WTA 250 Гамбург. Парный разряд, 1/2 финала
Корт №1. 1-й запуск (не ранее 14:00)
Надежда Киченок / Макото Ниномия [1] – Моюка Утидзима / Чжэн Сайсай [3]
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