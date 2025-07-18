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WTA
18 июля 2025, 12:50 |
158
0

Расписание матчей украинок на турнире WTA 250 в Гамбурге на 18 июля

В пятницу на немецких кортах сыграют Даяна Ястремская и Надежда Киченок

18 июля 2025, 12:50 |
158
0
Расписание матчей украинок на турнире WTA 250 в Гамбурге на 18 июля
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

18 июля на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге состоятся матчи 1/4 финала в одиночном разряде и один полуфинальный поединок в парном.

В пятницу на немецких кортах свои встречи проведут две представительницы Украины: Даяна Ястремская и Надежда Киченок.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 250 в Гамбурге на 18 июля

WTA 250 Гамбург. Одиночный разряд, 1/4 финала

Центральный корт. 2-й запуск (не ранее 13:30)

Даяна Ястремская [2] – Далма Галфи

WTA 250 Гамбург. Парный разряд, 1/2 финала

Корт №1. 1-й запуск (не ранее 14:00)

Надежда Киченок / Макото Ниномия [1] – Моюка Утидзима / Чжэн Сайсай [3]

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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