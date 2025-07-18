Даяна Ястремская – Далма Галфи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 250 в Гамбурге
18 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 39) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге, Германия.
В четвертьфинале украинка сыграет против представительницы Венгрии Далмы Галфи (WTA 111). Поединок состоится вторым запуском на центральном корте после игры Ромеро-Гормаз – Йуван. Ориентировочное время начала матча – 13:30.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Лоис Буассон, либо против Виктории Томовой.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виктор объяснил, почему «Шахтер» не обыграл «Ильвес» в ответном матче
Норвежец Нюпан перешел в команду Гвардиолы