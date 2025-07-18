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  4. Даяна Ястремская – Далма Галфи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
18 июля 2025, 12:38 |
267
0

Даяна Ястремская – Далма Галфи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 250 в Гамбурге

18 июля 2025, 12:38 |
267
0
Даяна Ястремская – Далма Галфи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

18 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 39) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге, Германия.

В четвертьфинале украинка сыграет против представительницы Венгрии Далмы Галфи (WTA 111). Поединок состоится вторым запуском на центральном корте после игры Ромеро-Гормаз – Йуван. Ориентировочное время начала матча – 13:30.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Лоис Буассон, либо против Виктории Томовой.

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Расписание матчей украинок на турнире WTA 250 в Гамбурге на 18 июля
Даяна Ястремская – Далма Галфи. Прогноз и анонс на матч WTA 250 в Гамбурге
Даяна Ястремская Далма Галфи смотреть онлайн WTA Гамбург
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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