Даяна Ястремская – Далма Галфи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 39) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге, Германия.

В четвертьфинале украинка сыграет против представительницы Венгрии Далмы Галфи (WTA 111). Поединок состоится вторым запуском на центральном корте после игры Ромеро-Гормаз – Йуван. Ориентировочное время начала матча – 13:30.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Лоис Буассон, либо против Виктории Томовой.

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