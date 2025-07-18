КРИВЕНЦОВ: «Видно, что Туран им спуска не дает. Для него нет авторитетов»

Известный украинский тренер Валерий Кривенцов в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о донецком «Шахтере» под руководством турецкого главного тренера Арды Турана.

– Сейчас у вас более оптимистичные ожидания от «Шахтера», чем год назад?

– Да. Видно, что Арда Туран не дает подопечным спуска, он держит всех в тонусе, для него нет авторитетов. А учитывая, что все хотят играть, то футболисты будут изо всех сил доказывать свою состоятельность перед наставником.