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  4. КРИВЕНЦОВ: «Видно, что Туран им спуска не дает. Для него нет авторитетов»
Украина. Премьер лига
18 июля 2025, 13:28 |
424
1

КРИВЕНЦОВ: «Видно, что Туран им спуска не дает. Для него нет авторитетов»

Известный украинский тренер ожидает от этого «Шахтера» больше, чем от команды Пушича

18 июля 2025, 13:28 |
424
1
КРИВЕНЦОВ: «Видно, что Туран им спуска не дает. Для него нет авторитетов»
Валерий Кривенцов

Известный украинский тренер Валерий Кривенцов в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о донецком «Шахтере» под руководством турецкого главного тренера Арды Турана.

– Сейчас у вас более оптимистичные ожидания от «Шахтера», чем год назад?

– Да. Видно, что Арда Туран не дает подопечным спуска, он держит всех в тонусе, для него нет авторитетов. А учитывая, что все хотят играть, то футболисты будут изо всех сил доказывать свою состоятельность перед наставником.

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Арда Туран Валерий Кривенцов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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SHN
В чем известность Кривенцова?
Про не дает спуску уже видно в 2-х матчах подряд. Да и остальные товарняки не блистали результатом
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