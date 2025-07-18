ВИДЕО. Памятные фото и автографы. Поддержка Шахтера в Финляндии

Донецкий клуб Шахтер продолжает выступление в квалификации Лиги Европы 2025/26.

17 июля в 19:00 встретились Ильвес Тампере и Шахтер Донецк. Ответный матч Q1 прошел в финском городе Тампере на арене Таммела и закончился со счетом 0:0.

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На следующий день после поединка горняки опубликовали атмосферное видео с болельщиками клуба на трибунах.

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