Лига Европы18 июля 2025, 12:52 |
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ВИДЕО. Памятные фото и автографы. Поддержка Шахтера в Финляндии
Горняки опубликовали памятный видеоролик
18 июля 2025, 12:52 |
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Донецкий клуб Шахтер продолжает выступление в квалификации Лиги Европы 2025/26.
17 июля в 19:00 встретились Ильвес Тампере и Шахтер Донецк. Ответный матч Q1 прошел в финском городе Тампере на арене Таммела и закончился со счетом 0:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На следующий день после поединка горняки опубликовали атмосферное видео с болельщиками клуба на трибунах.
ВИДЕО. Памятные фото и автографы. Поддержка Шахтера в Финляндии
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