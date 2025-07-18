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  4. ВИДЕО. Пропустили после углового. Шахтер проиграл 1-й тайм Триглаву
Украина. Премьер лига
18 июля 2025, 11:43 |
534
0

ВИДЕО. Пропустили после углового. Шахтер проиграл 1-й тайм Триглаву

Горняки пропустили на 16-й минуте

18 июля 2025, 11:43 |
534
0
ВИДЕО. Пропустили после углового. Шахтер проиграл 1-й тайм Триглаву
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

18 июля в 11:00 встречаются Шахтер Донецк и словенская команда Триглав Крань.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый тайм встречи завершился со счетом 1:0 в пользу Триглава. Словенцы отличились в воротах горняков на 16-й минуте встречи, забив гол после подачи с углового.

ВИДЕО. Пропустили после углового. Шахтер проиграл 1-й тайм Триглаву

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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