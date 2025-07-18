Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

18 июля в 11:00 встречаются Шахтер Донецк и словенская команда Триглав Крань.

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Первый тайм встречи завершился со счетом 1:0 в пользу Триглава. Словенцы отличились в воротах горняков на 16-й минуте встречи, забив гол после подачи с углового.

ВИДЕО. Пропустили после углового. Шахтер проиграл 1-й тайм Триглаву