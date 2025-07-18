Даяна Ястремская – Далма Галфи. Прогноз и анонс на матч WTA 250 в Гамбурге

18 июля, свою встречу в четвертьфинале турнира в Гамбурге проведут Даяна Ястремская (WTA 39) и Далма Галфи (WTA 111).

Матч начнется в 13:30 по киевскому времени.

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Даяна Ястремская

Украинская теннисистка пока оправдывает статус одного из фаворитов этого турнира, так как является в Гамбурге второй сеяной. Даже по накопительной, Даяна заслужила на титул, ведь проиграла два финала, но они были на харде и траве, а вот на грунте подобных высоких результатов не было.

Пока спортсменка выглядит уверенно, в первом круге она прошла немку Юле Нимайер – 6:4, 6:3, а потом обыграла француженку Диан Парри – 6:1, 6:4. Пока украинка в каждой своей встрече была фаворитом, после чего доказывала свое превосходство на корте.

В таких матчах важен настрой, ведь даже крепкие середняки способны наказать за недооценку. У Ястремской только 55% первой подачи на этом турнире, здесь явно есть над чем работать. Из сильных сторон, можно отметить хорошую игру на приеме, что позволяет делать важные брейки.

Далма Галфи

Венгерка не так известна широкому кругу болельщиков, хотя она в туре с 2016 года, ей 26 лет. Галфи со старта сезона смогла подняться на 30 очков в рейтинге, стоит отметить, что в свое время теннисистка даже входила в топ-100.

Спортсменка в этом году смогла выиграть два челленджера, причем оба на грунте. Галфи в текущем сезоне играет много и успешно на грунтовом покрытии, одержав 23 победы в 30 противостояниях.

В Гамбурге венгерка прошла когда-то опасную Александру Крунич – 6:4, 6:1. Пришлось показать характер во втором круге, когда в трех сетах обыграла немку Настасью Шунк – 1:6, 6:3, 6:2. Теперь Галфи предстоит самое тяжелое испытание на турнире.

Прогноз

Я думаю, букмекеры справедливо отдают преимущество украинке в этой паре. Ястремская выше классом, если она не провалит эту встречу, тогда вероятность выхода в полуфинал будет высокой. Соперницы ранее между собой никогда не играли.

Даяна постарается диктовать условия в предстоящей битве. Поставлю на победу украинки с форой -1,5 по сетам. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.99.