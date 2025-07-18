ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег подписал трех новичков после вылета из УПЛ

Киевский «Левый Берег» подписал троих новичков после вылета из Украинской Премьер-лиги. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, новичками «аистов» стали защитник Богдан Чуев, полузащитник Назарий Воробчак и универсальный атакующий игрок Егор Гуничев.

Богдан Чуев в прошлом сезоне принял участие в 23 поединках за «Минай» во всех турнирах. В общей сложности, в клубной карьере отыграл 91 матч.

Назарий Воробчак в 2020 году получил приглашение в МФК «Прикарпатье», в составе которого дебютировал в Первой лиге. Последним клубом Назария был "Минай", за который в прошлом сезоне Воробчак провел 23 игры и отличился двумя голами. В клубной карьере сыграл 108 матчей, в которых забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.

Егор Гуничев в прошлом сезоне принял участие в 25 матчах за Минай во всех турнирах. На его счету два гола и три результативных передачи. В клубной карьере отыграл 79 матчей, в которых забил 10 голов и отдал три результативных передачи. Выступал за сборные Украины U-19 и U-21.