Шахтер объявил состав на игру против Триглава. Выйдет почти основа

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

18 июля в 11:00 встречаются Шахтер Донецк и словенская команда Триглав Крань.

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Стоит отметить, что в игре будет 2 тайма по 30 минут.

Главный тренер горняков Арда Туран объявил стартовый состав на этот поединок:

Фесюн, Педро Энрике, Матвиенко, Назарина, Конопля, Кевин, Судаков, Марлон, Алиссон, Элиас, Глущенко

Стартовый состав Шахтера на игру против Триглава: