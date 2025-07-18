Украина. Премьер лига18 июля 2025, 10:38 | Обновлено 18 июля 2025, 10:39
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Шахтер объявил состав на игру против Триглава. Выйдет почти основа
Матч начнется в 11:00 по киевскому времени
18 июля 2025, 10:38 | Обновлено 18 июля 2025, 10:39
436
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
18 июля в 11:00 встречаются Шахтер Донецк и словенская команда Триглав Крань.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Стоит отметить, что в игре будет 2 тайма по 30 минут.
Главный тренер горняков Арда Туран объявил стартовый состав на этот поединок:
Фесюн, Педро Энрике, Матвиенко, Назарина, Конопля, Кевин, Судаков, Марлон, Алиссон, Элиас, Глущенко
Стартовый состав Шахтера на игру против Триглава:
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