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Украина. Премьер лига
18 июля 2025, 10:38 | Обновлено 18 июля 2025, 10:39
436
0

Шахтер объявил состав на игру против Триглава. Выйдет почти основа

Матч начнется в 11:00 по киевскому времени

18 июля 2025, 10:38 | Обновлено 18 июля 2025, 10:39
436
0
Шахтер объявил состав на игру против Триглава. Выйдет почти основа
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

18 июля в 11:00 встречаются Шахтер Донецк и словенская команда Триглав Крань.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стоит отметить, что в игре будет 2 тайма по 30 минут.

Главный тренер горняков Арда Туран объявил стартовый состав на этот поединок:

Фесюн, Педро Энрике, Матвиенко, Назарина, Конопля, Кевин, Судаков, Марлон, Алиссон, Элиас, Глущенко

Стартовый состав Шахтера на игру против Триглава:

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Триглав стартовые составы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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