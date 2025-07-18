Йожеф САБО: «Он более искусный, но один удар может все закончить»

Бывший главный тренер национальной сборной Украины по футболу Йожеф Сабо дал прогноз на бой украинского супертяжеловеса Александра Усика (23-0, 14 КО) против британца Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО):

«Я обязательно посмотрю этот бой. Я ожидаю зрелищного боя, не зря сто тысяч билетов на «Уэмбли» уже выкуплены. Хочется, чтобы Усик снова победил Дюбуа, буду болеть за него. Тем более, сейчас такое время, что любая победа Украины – это капля радости для нас. За Усика будет болеть вся страна, и он не проиграет.

Бокс – это такой вид спорта, что один удар может все закончить, поэтому оба боксера будут уделять этому внимание. Но я думаю, что Усик победит по очкам. Саша более мастерский».

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.