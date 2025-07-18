Украинский тренер: «Лучшими в матче были финские фанаты. Это радует»
Николай Цымбал отметил болельщиков
Украинский тренер Николай Цымбал отметил финских болельщиков, которые спели культовую песню про президента рф на стадионе в Тампере во время матча «Ильвеса» против донецкого «Шахтера».
- Можете выделить кого-то из игроков Шахтера, появившихся на поле после выхода на замену?
- Я ожидал, что игроки, которые выйдут на замену, где-то на свежих ножках все-таки смогут помочь Шахтеру отличиться в воротах Ильвеса. Но не суждено. Не могу сказать, что они усилили или ускорили игру команды.
Если называть лучших в сегодняшнем матче, то я отметил финских болельщиков. Фанаты Ильвеса уже на первых минутах матча скандировали всем известный лозунг о путине – это не может не радовать, – сказал Николай.
На нашем сайте доступный обзор матча «Ильвес» – «Шахтер», где «горняки» не смогли поразить ворота финского клуба.
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