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Лига Европы
18 июля 2025, 09:16 | Обновлено 18 июля 2025, 09:21
384
0

Украинский тренер: «Лучшими в матче были финские фанаты. Это радует»

Николай Цымбал отметил болельщиков

18 июля 2025, 09:16 | Обновлено 18 июля 2025, 09:21
384
0
Украинский тренер: «Лучшими в матче были финские фанаты. Это радует»
ФК Шахтер Донецк.

Украинский тренер Николай Цымбал отметил финских болельщиков, которые спели культовую песню про президента рф на стадионе в Тампере во время матча «Ильвеса» против донецкого «Шахтера».

- Можете выделить кого-то из игроков Шахтера, появившихся на поле после выхода на замену?

- Я ожидал, что игроки, которые выйдут на замену, где-то на свежих ножках все-таки смогут помочь Шахтеру отличиться в воротах Ильвеса. Но не суждено. Не могу сказать, что они усилили или ускорили игру команды.

Если называть лучших в сегодняшнем матче, то я отметил финских болельщиков. Фанаты Ильвеса уже на первых минутах матча скандировали всем известный лозунг о путине – это не может не радовать, – сказал Николай.

На нашем сайте доступный обзор матча «Ильвес» – «Шахтер», где «горняки» не смогли поразить ворота финского клуба.

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Ильвес Тампере Ильвес - Шахтер Лига Европы Шахтер Донецк Николай Цымбал
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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