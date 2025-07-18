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  4. Экс-игрок Шахтера: «После 0:6 не отыгралась бы даже Барселона»
Лига Европы
18 июля 2025, 08:41 |
385
1

Экс-игрок Шахтера: «После 0:6 не отыгралась бы даже Барселона»

После голевого ливня в Любляне была нулевая «засуха» в Тампере

18 июля 2025, 08:41 |
385
1
Экс-игрок Шахтера: «После 0:6 не отыгралась бы даже Барселона»
ФК Шахтер Донецк.

В четверг, 17 июля, донецкий «Шахтер» сыграл второй матч первого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором его соперником был финский «Ильвес».

После убедительной победы в первой встрече (6:0) в ответной «горняке» сыграли вничью, 0:0.

Впечатлениями об этом матче, как и ожиданиями соперничества «Шахтера» в следующей стадии еврокубковых соревнований со Sport.ua поделился бывший нападающий «Шахтера» Руслан Фомин.

– После 6:0 задача победителя двораундового поединка была практически решена, – сказал он. – Поэтому все мысли у донецкой команды были уже связаны со следующим соперником, более серьезным – турецким «Бешикташем». После шести пропущенных мячей даже «Барселона» не отыгралась.

– Как оцениваете игру «Шахтера» в Тампере?

– У дончан было много моментов, однако они их не использовали. Так что над реализацией им еще предстоит поработать. Возможно, команда «горняков» экспериментировала, применяла наигранные комбинации. Было видно, что ее футболисты действуют не в полную силу. Да и была ротация. Так что повторюсь: им нужно уже готовиться на «Бешикташ». Похоже, у донецкой команды все мысли уже об этом матче.

Ранее мы сообщали, что игрок дончан Артем Бондаренко подвел итоги игры с финским коллективом.

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Шахтер Донецк Ильвес - Шахтер Ильвес Тампере Лига Европы Руслан Фомин инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Комментарии 1
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Помиляїшся ! Колись московський спартак виграв у вердера дома 5:0 , а  вердер у себе дома вколотив спартаку 8 (вісім) мячив ! Був рахунок 8:0 ! Ну а якби барсилона відігрувалася , то було би по одному мячу на кожного футболіста шахтаря ! Буть реалістом Фомін !
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