Тренер Ильвеса – о матче с Шахтером: «Я горжусь командой»

Главный тренер финского «Ильвеса» Йоонас Рантанен поделился эмоциями после ответного матча против донецкого «Шахтера» (0:0) в квалификации Лиги Европы.

«Я горжусь командой. Сегодня преданность и трудовая этика были действительно высокими. Мы сменили схему и играли с четверкой, которую у нас не было времени много практиковать. В этом есть вещи, которые мы можем взять с собой в будущее. Я чувствую, что мы можем продолжать использовать эту схему. Многие игроки изменились в составе, и мы увидели много хороших выступлений.

Нашей целью было улучшить игру и результат на прошлой неделе (0:6) – я думаю, что нам это удалось. Результат не менее удовлетворительный, даже хороший.

Конечно, надо сказать, что сегодня у нас тоже были свои трудности. Соперник имел несколько голевых моментов. В общем, я горжусь игрой команды на данный момент. Это была тяжелая игра», – сказал коуч.

На нашем сайте доступен обзор матча «Ильвес» – «Шахтер», где «горняки» не смогли поразить ворота финского клуба.