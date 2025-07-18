Обнародован состав сборной Украины по плаванию на фестиваль ЕЮОФ-2025
Хорватия и Северная Македония будут принимать юношеские соревнования
Представлена украинская сборная по плаванию на ЕЮОФ-2025.
Юноши: Андрей Колесник, Иван Рядуюв, Константин Федючук, Макар Яхно.
Девушки: София Барабаш, Ирина Примачок, Ольга Филимонова, Анастасия Шкитак.
Тренерский штаб: Александр Баранец и Александр Васильев.
С 20 по 26 июля 2025 года лучшие молодые спортсмены Европы в возрасте от 14 до 18 лет будут соревноваться на Европейском юношеском олимпийском фестивале в двух странах и трёх городах – Северной Македонии (Скопье и Куманово) и Хорватии (Осиек).
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