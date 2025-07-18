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Украина. Премьер лига
18 июля 2025, 04:12 | Обновлено 18 июля 2025, 05:52
26
0

Обнародован состав сборной Украины по плаванию на фестиваль ЕЮОФ-2025

Хорватия и Северная Македония будут принимать юношеские соревнования

18 июля 2025, 04:12 | Обновлено 18 июля 2025, 05:52
26
0
Обнародован состав сборной Украины по плаванию на фестиваль ЕЮОФ-2025
НОК

Представлена украинская сборная по плаванию на ЕЮОФ-2025.

Юноши: Андрей Колесник, Иван Рядуюв, Константин Федючук, Макар Яхно.

Девушки: София Барабаш, Ирина Примачок, Ольга Филимонова, Анастасия Шкитак.

Тренерский штаб: Александр Баранец и Александр Васильев.

С 20 по 26 июля 2025 года лучшие молодые спортсмены Европы в возрасте от 14 до 18 лет будут соревноваться на Европейском юношеском олимпийском фестивале в двух странах и трёх городах – Северной Македонии (Скопье и Куманово) и Хорватии (Осиек).

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Европейский юношеский Олимпийский фестиваль плавание
Николай Степанов Источник: НОК Украины
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