Обнародован состав сборной Украины по плаванию на фестиваль ЕЮОФ-2025

Представлена украинская сборная по плаванию на ЕЮОФ-2025.

Юноши: Андрей Колесник, Иван Рядуюв, Константин Федючук, Макар Яхно.

Девушки: София Барабаш, Ирина Примачок, Ольга Филимонова, Анастасия Шкитак.

Тренерский штаб: Александр Баранец и Александр Васильев.

С 20 по 26 июля 2025 года лучшие молодые спортсмены Европы в возрасте от 14 до 18 лет будут соревноваться на Европейском юношеском олимпийском фестивале в двух странах и трёх городах – Северной Македонии (Скопье и Куманово) и Хорватии (Осиек).