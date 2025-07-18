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Чемпионат мира
18 июля 2025, 06:51 | Обновлено 18 июля 2025, 07:03
317
0

Квалификация ЧМ-2026. Состоялась жеребьевка плей-офф в зоне Азии

Церемония состоялась в малазийском городе Куала-Лумпур

18 июля 2025, 06:51 | Обновлено 18 июля 2025, 07:03
317
0
Квалификация ЧМ-2026. Состоялась жеребьевка плей-офф в зоне Азии
AFC

Жеребьевка стадии плей-офф азиатской зоны в отборе на ЧМ-2026 состоялась 17 июля в Куала-Лумпуре (Малайзия), в штаб-квартире Азиатской футбольной конфедерации.

На групповом этапе уже были определены 6 обладателей путевок на чемпионат мира от Азии (Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Япония, Австралия).

В плей-офф попали 6 национальных сборных, занявших 3–4 места в своих группах. Они разделены на две группы по три команды. Победители групп выходят напрямую на ЧМ-2026, который пройдет в Канаде, США и Мексике.

Матчи пройдут с 8 по 14 октября. Саудовская Аравия и Катар выбраны хозяевами мини-турниров четвертого раунда, в которых сыграют по три команды. Катар будет играть в группе с ОАЭ и Оманом, а Саудовская Аравия сразится с Ираком и Индонезией.

Команды, занявшие вторые места, встретятся в двухматчевом раунде 13 и 18 ноября, чтобы определить представителя Азии в межконтинентальном плей-офф.

Чемпионат мира 2026 по футболу

Квалификация. Азиатская зона. Жеребьевка плей-офф

  • Группа A: Катар, ОАЭ, Оман
  • Группа B: Саудовская Аравия, Ирак, Индонезия

Видеозапись жеребьевки: на YouTube

Инфографика

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ЧМ-2026 по футболу жеребьевка сборная Катара по футболу сборная Саудовской Аравии по футболу сборная ОАЭ по футболу сборная Омана по футболу сборная Индонезии по футболу сборная Ирака по футболу
Николай Степанов Источник: YouTube
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