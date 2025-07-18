Квалификация ЧМ-2026. Состоялась жеребьевка плей-офф в зоне Азии

Жеребьевка стадии плей-офф азиатской зоны в отборе на ЧМ-2026 состоялась 17 июля в Куала-Лумпуре (Малайзия), в штаб-квартире Азиатской футбольной конфедерации.

На групповом этапе уже были определены 6 обладателей путевок на чемпионат мира от Азии (Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Япония, Австралия).

В плей-офф попали 6 национальных сборных, занявших 3–4 места в своих группах. Они разделены на две группы по три команды. Победители групп выходят напрямую на ЧМ-2026, который пройдет в Канаде, США и Мексике.

Матчи пройдут с 8 по 14 октября. Саудовская Аравия и Катар выбраны хозяевами мини-турниров четвертого раунда, в которых сыграют по три команды. Катар будет играть в группе с ОАЭ и Оманом, а Саудовская Аравия сразится с Ираком и Индонезией.

Команды, занявшие вторые места, встретятся в двухматчевом раунде 13 и 18 ноября, чтобы определить представителя Азии в межконтинентальном плей-офф.

Чемпионат мира 2026 по футболу

Квалификация. Азиатская зона. Жеребьевка плей-офф

Группа A: Катар, ОАЭ, Оман

Группа B: Саудовская Аравия, Ирак, Индонезия

Видеозапись жеребьевки: на YouTube

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