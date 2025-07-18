Футболист сборной Украины получил травму в товарищеском матче

17 июля состоялся товарищеский матч, в котором встретились турецкий «Трабзонспор» и азербайджанский «Араз». В голевой перестрелке сильнее оказался клуб из чемпионата Азербайджана – 3:2.

В стартовом составе турецкой команды вышли сразу два украинца – защитник Арсений Батагов и вингер Александр Зубков, который был вынужден покинуть поле из-за повреждения.

Турецкие СМИ сообщили, что 28-летний футболист был травмирован. Во время второго тайма Зубков сидел на скамейке запасных из перебинтованной левой ногой. Другие подробности повреждения и серьезность травмы на данный момент неизвестны.

Товарищеский матч, 17 июля

Трабзонспор (Турция) – Араз (Азербайджан) – 2:3

Голы: Менди, 42, Йокушлу, 63 – Боли, 37, Гасанализаде, 49, Алхасов, 78