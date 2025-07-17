Лига Европы17 июля 2025, 21:28 | Обновлено 17 июля 2025, 21:50
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Как играл донецкий Шахтер с турецкими клубами?
«Бешикташ» станет шестым еврокубковым соперником «горняков» из Турции
17 июля 2025, 21:28 | Обновлено 17 июля 2025, 21:50
366
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Во втором квалификационном раунде Лиги Европы донецкий «Шахтер» сыграет с турецким «Бешикташем».
«Горняки» еще никогда не играли в еврокубках против этого соперника, но имеют удачный опыт матчей против других турецких клубов:
- 1996: КИ, Шахтер – Антальяспор 1:0
- 2009: ЛЕ, Сивасспор – Шахтер 0:3
- 2009: ЛЕ, Шахтер – Сивасспор 2:0
- 2015: ЛЧ, Фенербахче – Шахтер 0:0
- 2015: ЛЧ, Шахтер – Фенербахче 3:0
- 2016: ЛЕ, Истанбул Башакшехир – Шахтер 1:2
- 2016: ЛЕ, Шахтер – Истанбул Башакшехир 2:0
- 2016: ЛЕ, Коньяспор – Шахтер 0:1
- 2016: ЛЕ, Шахтер – Коньяспор 4:0
Как видим, «Шахтер» в девяти матчах против пяти команд из Турции победил восемь раз, еще один раз была зафиксирована ничья. Разница мячей – 18:1 в пользу «Шахтера».
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