Как играл донецкий Шахтер с турецкими клубами?

Во втором квалификационном раунде Лиги Европы донецкий «Шахтер» сыграет с турецким «Бешикташем».

«Горняки» еще никогда не играли в еврокубках против этого соперника, но имеют удачный опыт матчей против других турецких клубов:

1996: КИ, Шахтер – Антальяспор 1:0

2009: ЛЕ, Сивасспор – Шахтер 0:3

2009: ЛЕ, Шахтер – Сивасспор 2:0

2015: ЛЧ, Фенербахче – Шахтер 0:0

2015: ЛЧ, Шахтер – Фенербахче 3:0

2016: ЛЕ, Истанбул Башакшехир – Шахтер 1:2

2016: ЛЕ, Шахтер – Истанбул Башакшехир 2:0

2016: ЛЕ, Коньяспор – Шахтер 0:1

2016: ЛЕ, Шахтер – Коньяспор 4:0

Как видим, «Шахтер» в девяти матчах против пяти команд из Турции победил восемь раз, еще один раз была зафиксирована ничья. Разница мячей – 18:1 в пользу «Шахтера».