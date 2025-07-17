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Лига Европы
17 июля 2025, 21:28 | Обновлено 17 июля 2025, 21:50
366
0

Как играл донецкий Шахтер с турецкими клубами?

«Бешикташ» станет шестым еврокубковым соперником «горняков» из Турции

17 июля 2025, 21:28 | Обновлено 17 июля 2025, 21:50
366
0
Как играл донецкий Шахтер с турецкими клубами?
Getty Images/Global Images Ukraine

Во втором квалификационном раунде Лиги Европы донецкий «Шахтер» сыграет с турецким «Бешикташем».

«Горняки» еще никогда не играли в еврокубках против этого соперника, но имеют удачный опыт матчей против других турецких клубов:

  • 1996: КИ, Шахтер – Антальяспор 1:0
  • 2009: ЛЕ, Сивасспор – Шахтер 0:3
  • 2009: ЛЕ, Шахтер – Сивасспор 2:0
  • 2015: ЛЧ, Фенербахче – Шахтер 0:0
  • 2015: ЛЧ, Шахтер – Фенербахче 3:0
  • 2016: ЛЕ, Истанбул Башакшехир – Шахтер 1:2
  • 2016: ЛЕ, Шахтер – Истанбул Башакшехир 2:0
  • 2016: ЛЕ, Коньяспор – Шахтер 0:1
  • 2016: ЛЕ, Шахтер – Коньяспор 4:0

Как видим, «Шахтер» в девяти матчах против пяти команд из Турции победил восемь раз, еще один раз была зафиксирована ничья. Разница мячей – 18:1 в пользу «Шахтера».

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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