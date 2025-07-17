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Англия
17 июля 2025, 19:55 | Обновлено 17 июля 2025, 19:59
399
0

Клуб АПЛ хочет седьмого новичка. Мечтает подписать лидера Байера

Джака может вернуться в АПЛ

17 июля 2025, 19:55 | Обновлено 17 июля 2025, 19:59
399
0
Клуб АПЛ хочет седьмого новичка. Мечтает подписать лидера Байера
Getty Images/Global Images Ukraine. Гранит Джака

По информации британских СМИ, Сандерленд пытается провернуть трансфер полузащитника и одного из лидеров Байера Гранита Джаки.

Игрок близок к переходу в одну из команд Саудовской Аравии, однако Черные коты хотят заполучить опытного центрхава под новый сезон чемпионата Англии.

Джака много лет играл за Арсенал, а после этого выиграл чемпионат Германии с Байером.

Немецкий клуб готов отпустить швейцарца, однако Сандерленду нужно договориться с 32-летним футболистом, который нацелился на Саудовскую Аравию.

В прошлом сезоне Джака забил 2 гола и сделал 7 ассистов в 49 матчах.

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Гранит Джака Байер Сандерленд трансферы АПЛ трансферы
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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