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Лига Европы
17 июля 2025, 18:16 | Обновлено 17 июля 2025, 18:25
252
0

ФОТО. Как выглядит раздевалка Шахтера перед матчем с Ильвесом

17 июля в 19:00 будет сыгран матч 1-го раунда квалификации Лиги Европы

17 июля 2025, 18:16 | Обновлено 17 июля 2025, 18:25
252
0
ФОТО. Как выглядит раздевалка Шахтера перед матчем с Ильвесом
ФК Шахтер

Шахтер готовится к ответному матчу 1-го раунда квалификации Лиги Европы 2025/26.

17 июля в 19:00 встретятся Ильвес Тампере и Шахтер Донецк. Игра пройдет в финском городе Тампере на арене Таммела.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч команд неделей ранее завершился разгромной победой подопечных Арды Турана со счетом 6:0. Героем матча стал бразилец Алиссон Сантана, который забил 2 мяча и сделал 3 ассиста.

Победитель противостояния выйдет в Q2 ЛЕ, где сыграет с турецким Бешикташем, а проигравшая команда перейдет в Q2 Лиги конференций, где встретится с нидерландским клубом АЗ Алкмаар.

ФОТО. Как выглядит раздевалка Шахтера перед матчем с Ильвесом

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фото Лига Европы Шахтер Донецк Ильвес Тампере Ильвес - Шахтер
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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