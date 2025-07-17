ОФИЦИАЛЬНО. Рух попрощался с основным вратарем

Клуб УПЛ Рух на официальном сайте сообщил, что команду покидает основной вратарь Дмитрий Ледвий. Пока нет информации, где игрок продолжит карьеру, но ранее сообщалось об интересе ЛНЗ.

Черкасскую команду ранее возглавил экс-тренер Руха Виталия Пономарев.

21-летний Ледвий в прошлом сезоне провел 27 матчей, а всего в составе львовской команды провел 58 матчей, из которых в 20 не пропустил ни одного гола.

Дмитрий выступал за Рух с 2020 года. Дважды стал чемпионом юношеского чемпионата Украины.