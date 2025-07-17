Украина. Премьер лига17 июля 2025, 17:55 | Обновлено 17 июля 2025, 18:33
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ОФИЦИАЛЬНО. Рух попрощался с основным вратарем
Ледвий переходит в новую команду
17 июля 2025, 17:55 | Обновлено 17 июля 2025, 18:33
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Клуб УПЛ Рух на официальном сайте сообщил, что команду покидает основной вратарь Дмитрий Ледвий. Пока нет информации, где игрок продолжит карьеру, но ранее сообщалось об интересе ЛНЗ.
Черкасскую команду ранее возглавил экс-тренер Руха Виталия Пономарев.
21-летний Ледвий в прошлом сезоне провел 27 матчей, а всего в составе львовской команды провел 58 матчей, из которых в 20 не пропустил ни одного гола.
Дмитрий выступал за Рух с 2020 года. Дважды стал чемпионом юношеского чемпионата Украины.
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Комментарии 2
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Тютюновий король по трохи зливає Рух. Територію отримав під ФК клуб . Продасть все нафіг і буде жити у Франції і попивати вінчик і їсти сир з плесіннею, а молода дружина буде йому співати.
хороший молодий воротар, сподіваюсь у нього все получиться в ЛНЗ
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