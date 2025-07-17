Украина. Премьер лига17 июля 2025, 16:54 |
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Динамо показало новую форму. Стало известно, сколько стоит для болельщиков
Киевляне презентовали форму перед сезоном
17 июля 2025, 16:54 |
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В четверг Динамо презентовала новую домашнюю и выездную форму на сезон 2025/26. Экипировку для киевлян продолжает поставлять компания New Balance.
Клуб сотрудничает с NB восьмой год подряд.
Для того, чтобы заполучить обновленную футболку, нужно заплатить 3999 гривен. Шорты стоят 2149 гривен, а гетры – 489 гривен.
Новым элементом футболки являются три звездочки, которые Динамо смогло нанести после чемпионства в минувшем сезоне УПЛ.
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