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Украина. Премьер лига
17 июля 2025, 16:54 |
456
1

Динамо показало новую форму. Стало известно, сколько стоит для болельщиков

Киевляне презентовали форму перед сезоном

17 июля 2025, 16:54 |
456
1
Динамо показало новую форму. Стало известно, сколько стоит для болельщиков
ФК Динамо Киев

В четверг Динамо презентовала новую домашнюю и выездную форму на сезон 2025/26. Экипировку для киевлян продолжает поставлять компания New Balance.

Клуб сотрудничает с NB восьмой год подряд.

Для того, чтобы заполучить обновленную футболку, нужно заплатить 3999 гривен. Шорты стоят 2149 гривен, а гетры – 489 гривен.

Новым элементом футболки являются три звездочки, которые Динамо смогло нанести после чемпионства в минувшем сезоне УПЛ.

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Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу игровая форма
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Tonk
Розміщення третьої зірки це якийсь казус.. можна було трохи нище її опустити та дві бокові роздвинути
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