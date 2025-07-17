Динамо показало новую форму. Стало известно, сколько стоит для болельщиков

В четверг Динамо презентовала новую домашнюю и выездную форму на сезон 2025/26. Экипировку для киевлян продолжает поставлять компания New Balance.

Клуб сотрудничает с NB восьмой год подряд.

Для того, чтобы заполучить обновленную футболку, нужно заплатить 3999 гривен. Шорты стоят 2149 гривен, а гетры – 489 гривен.

Новым элементом футболки являются три звездочки, которые Динамо смогло нанести после чемпионства в минувшем сезоне УПЛ.