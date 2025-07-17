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  4. Хакими – третий фулбек с 15/16 по результативным действиям в одном сезоне
Франция
17 июля 2025, 16:22 | Обновлено 17 июля 2025, 16:44
104
0

Хакими – третий фулбек с 15/16 по результативным действиям в одном сезоне

Выше марокканца расположились только Филипп Костич и Алехандро Гримальдо

17 июля 2025, 16:22 | Обновлено 17 июля 2025, 16:44
104
0
Хакими – третий фулбек с 15/16 по результативным действиям в одном сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Ашраф Хакими

Марокканский защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими стал третьим фулбеком среди игроков топ-5 европейских лиг по количеству результативных действий в одном сезоне (25).

По итогам кампании 2024/25 марокканец забил 11 голов и отдал 15 ассистов. Выше Хакими по этому показателю расположились лишь Филип Костич в составе «Айнтрахта» (2019/20: 29 – 12 Г + 17 А) и испанец Алехандро Гримальдо за «Байер» (2023/24: 29 – 12 Г + 17 А).

В сезоне 2024/25 Хакими в составе парижан также добыл четыре трофея: Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Кубок Франции и Суперкубок Франции. Марокканец является одним из претендентов в борьбе за «Золотой мяч».

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Ашраф Хакими Алехандро Гримальдо Филип Костич статистика ПСЖ
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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