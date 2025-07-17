Месси – рекордсмен по количеству титулов лучшего ассистента в XXI веке
В топ-5 вошли Де Брюйне, Роналдиньо, Мюллер и Зидан
Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси является рекордсменом среди игроков топ-5 европейских лиг в XXI веке по количеству сезонов, в которых он становился лучшим ассистентом своего чемпионата (7).
Лео достиг этого показателя в Ла Лиге с «Барселоной» (6) и в Лиге 1 с «ПСЖ» (1).
На втором месте расположился бельгийский хавбек Кевин Де Брюйне – 6 (5 с «Манчестер Сити», 1 с «Вольфсбургом»).
В пятерку также вошли:
- Роналдиньо – 4 (2 – «Барселона», 1 – «ПСЖ», 1 – «Милан»)
- Томас Мюллер – 4 («Бавария»)
- Зинедин Зидан – 3 (2 – «Реал Мадрид», 1 – «Ювентус»)
Топ-10 игроков по количеству сезонов в статусе лучшего ассистента (топ-5 лиг Европы)
- Лионель Месси: 7 (Барселона, Вольфсбург)
- Кевин Де Брюйне: 5 (Манчестер Сити)
- Роналдиньо: 4 (Барселона, ПСЖ, Милан)
- Томас Мюллер: 4 (Бавария)
- Зинедин Зидан: 3 (Ювентус, Реал Мадрид)
- Месут Озил: 3 (Реал Мадрид, Арсенал, Вердер)
- Анхель Ди Мария: 3 (ПСЖ, Реал Мадрид)
- Луис Суарес: 3 (Барселона)
- Фрэнк Лэмпард: 3 (Челси)
- Сеск Фабрегас: 3 (Арсенал, Челси)
📊 Les joueurs avec le plus grand nombre de titres de meilleur passeur en championnat au 21eme siècle pic.twitter.com/jmM6jMnpSd— PopFoot (@ThePopFoot) July 17, 2025
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