Месси – рекордсмен по количеству титулов лучшего ассистента в XXI веке

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси является рекордсменом среди игроков топ-5 европейских лиг в XXI веке по количеству сезонов, в которых он становился лучшим ассистентом своего чемпионата (7).

Лео достиг этого показателя в Ла Лиге с «Барселоной» (6) и в Лиге 1 с «ПСЖ» (1).

На втором месте расположился бельгийский хавбек Кевин Де Брюйне – 6 (5 с «Манчестер Сити», 1 с «Вольфсбургом»).

В пятерку также вошли:

Роналдиньо – 4 (2 – «Барселона», 1 – «ПСЖ», 1 – «Милан»)

Томас Мюллер – 4 («Бавария»)

Зинедин Зидан – 3 (2 – «Реал Мадрид», 1 – «Ювентус»)

Топ-10 игроков по количеству сезонов в статусе лучшего ассистента (топ-5 лиг Европы)

Лионель Месси: 7 (Барселона, Вольфсбург) Кевин Де Брюйне: 5 (Манчестер Сити) Роналдиньо: 4 (Барселона, ПСЖ, Милан) Томас Мюллер: 4 (Бавария) Зинедин Зидан: 3 (Ювентус, Реал Мадрид) Месут Озил: 3 (Реал Мадрид, Арсенал, Вердер) Анхель Ди Мария: 3 (ПСЖ, Реал Мадрид) Луис Суарес: 3 (Барселона) Фрэнк Лэмпард: 3 (Челси) Сеск Фабрегас: 3 (Арсенал, Челси)