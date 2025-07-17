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  4. Месси – рекордсмен по количеству титулов лучшего ассистента в XXI веке
Испания
17 июля 2025, 14:43 |
143
0

Месси – рекордсмен по количеству титулов лучшего ассистента в XXI веке

В топ-5 вошли Де Брюйне, Роналдиньо, Мюллер и Зидан

17 июля 2025, 14:43 |
143
0
Месси – рекордсмен по количеству титулов лучшего ассистента в XXI веке
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси является рекордсменом среди игроков топ-5 европейских лиг в XXI веке по количеству сезонов, в которых он становился лучшим ассистентом своего чемпионата (7).

Лео достиг этого показателя в Ла Лиге с «Барселоной» (6) и в Лиге 1 с «ПСЖ» (1).

На втором месте расположился бельгийский хавбек Кевин Де Брюйне – 6 (5 с «Манчестер Сити», 1 с «Вольфсбургом»).

В пятерку также вошли:

  • Роналдиньо – 4 (2 – «Барселона», 1 – «ПСЖ», 1 – «Милан»)
  • Томас Мюллер – 4 («Бавария»)
  • Зинедин Зидан – 3 (2 – «Реал Мадрид», 1 – «Ювентус»)

Топ-10 игроков по количеству сезонов в статусе лучшего ассистента (топ-5 лиг Европы)

  1. Лионель Месси: 7 (Барселона, Вольфсбург)
  2. Кевин Де Брюйне: 5 (Манчестер Сити)
  3. Роналдиньо: 4 (Барселона, ПСЖ, Милан)
  4. Томас Мюллер: 4 (Бавария)
  5. Зинедин Зидан: 3 (Ювентус, Реал Мадрид)
  6. Месут Озил: 3 (Реал Мадрид, Арсенал, Вердер)
  7. Анхель Ди Мария: 3 (ПСЖ, Реал Мадрид)
  8. Луис Суарес: 3 (Барселона)
  9. Фрэнк Лэмпард: 3 (Челси)
  10. Сеск Фабрегас: 3 (Арсенал, Челси)
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Лионель Месси Роналдиньо Кевин Де Брюйне Томас Мюллер Зинедин Зидан Месут Озил Анхель Ди Мария Луис Суарес Фрэнк Лэмпард Сеск Фабрегас статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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