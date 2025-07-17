Ассистент тренера Шахтера: «Это клуб, который славится на евро арене»

Ассистент главного тренера «Шахтера» Синан Сарикурт пообщался с клубной пресс-службой «горняков».

– Можете представиться и рассказать о своих обязанностях в «Шахтере»?

– Меня зовут Синан Сарикурт, я воспитанник академии «Галатасарая», в «Шахтере» работаю ассистентом тренера – вот и все.

– Как чувствуете себя в «Шахтере» и каковы ваши впечатления от команды?

– Очень рад быть частью «Шахтера». Конечно, перед приездом мы провели тщательный анализ. Прежде всего, здесь прекрасная атмосфера, особенные и очень талантливые игроки с большим потенциалом. Что мы можем добавить, чтобы поднять их уровень? Бесспорно, мы приехали именно с этой целью и мыслями, поэтому надеемся провести очень успешный сезон.

– Расскажите о работе с командой: ваше видение тренировочного процесса, матчей и прогресса.

– Наш подход к тренировкам, как вы знаете, достаточно интенсивный. В начале сезона команду ждут серьезные нагрузки под руководством Арды Турана. Футболисты могут жаловаться, но этот метод уже два года подряд дает результат. В «Эюпспоре» мы выиграли Первую лигу, а с той же командой впоследствии играли в верхней части турнирной таблицы Суперлиги. На поле действую агрессивно – и тактически, и технически, обладаю соответствующей энергией и характером и хочу передать это игрокам, чтобы они чувствовали то же, что и я.

– Каковы ваши амбиции и цели с «Шахтером»?

– У нас очень большие цели. Уже сегодня матч, и мы хотим хорошо сыграть, чтобы пройти в следующий раунд. Наша цель – вернуть утраченное, и, конечно, речь идет о чемпионстве. Это для нас очень важно, впрочем, после побед важно шаг за шагом достигать вершин в Европе. «Шахтер» – это клуб, который годами славился на европейской арене. Мы это прекрасно осознаем и работаем соответственно.