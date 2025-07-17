Вирц пока на вершине. Самые дорогие трансферы этого лета

Известный портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих приобретений летнего трансферного окна.

Самой дорогой сделкой этого лета стал переход хавбека Флориана Вирца из «Байера» в «Ливерпуль» за 125 млн евро. Вторую позицию в рейтинге занял бразильский нападающий Матеус Кунья, который стал игроком «МЮ» за 74.2 млн евро. Прошлой командой Матеуса был «Вулверхэмптон».

Тройку лидеров замыкает новый испанский полузащитник «Арсенала» Мартин Субименди, за которого «Вильярреал» получил 70 млн евро.

В топ-5 также вошли: Джейми Гитенс (64.3 млн евро, «Боруссия» Дортмунд – «Челси») и Мохаммед Кудус (63.8 млн евро, «Вест Хэм» – «Тоттенхэм»).