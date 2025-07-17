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Major League Soccer
17 июля 2025, 11:44 |
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Сваток помог Остину победить, как сыграли Синчук и Чеберко? Итоги дня MLS

В ночь на 17 июля состоялись очередные матчи Major League Soccer

17 июля 2025, 11:44 |
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Сваток помог Остину победить, как сыграли Синчук и Чеберко? Итоги дня MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Клуб де Фут Монреаль

В ночь на 17 июля состоялись очередные матчи Major League Soccer (MLS), участие в которых приняли и некоторые украинские футболисты.

«Остин» на выезде одолел «Лос-Анджелес Гэлакси» со счетом 2:1, защитник гостей Александр Сваток вышел в стартовом составе и сыграл 85 минут, после чего отправился на скамейку запасных.

Евгений Чеберко не сумел помочь «Коламбус Крю» избежать разгромного поражения от «Нэшвилла», хотя и провел на поле весь матч. «Клуб де Фут Монреаль» с минимальным счетом уступил «Филадельфии Юнион» – 1:2 на выезде. Защитник гостей Геннадий Синчук вышел в стартовом составе, но был заменен на 60-й минуте.

Major League Soccer (MLS), 17 июня

Атланта Юнайтед – Чикаго Файр – 2:2
Голы: Миранчук, 56, Райлли, 90+4 – Цинкернагель, 2, Хайле-Селассие, 79

Нью-Йорк Ред Буллз – Нью-Ингленд Революшн – 5:3
Голы: Эделман, 56, Шупо-Мотинг, 70, 83, Форсберг, 72, 88 (пен) – Кампана, 5, 90+3, Данкан, 30 (автогол)

Филадельфия Юнион – Клуб де Фут Монреаль – 2:1
Голы: Барибо, 37, Маканиа, 50 – Овусу, 45+2

Цинциннати – Интер Майами – 3:0
Голы: Валенсуэла, 16, Эвандер, 50, 70

Шарлотт – Ди Си Юнайтед – 2:1
Голы: Биэль, 44, 48 – Пирани, 60

Орландо Сити – Нью-Йорк Сити – 1:2
Голы: Янссон, 36 – Смит, 87 (автогол), Мартинес, 90+1

Миннесота Юнайтед – Лос-Анджелес – 0:1
Гол: Буанга, 42 (пен)

Нэшвилл – Коламбус Крю – 3:0
Голы: Завадзки, 2 (автогол), Мухтар, 30, Сарридж, 82

Хьюстон Динамо – Ванкувер Уайткэпс – 0:3
Голы: Сабби, 4, Берхалтер, 42, Уайт, 56

Сиэтл Саундерс – Колорадо Рэпидс – 3:3
Голы: Варгас, 16, Руснак, 43, 47 – Михайлович, 50 (пен), Бассет, 53 (пен), Япи, 75

Лос-Анджелес Гэлакси – Остин – 1:2
Голы: Пейнтсил, 90+3 – Узуни, 40, Вулфф, 63

Портленд Тимберс – Реал Солт-Лейк – 0:1
Гол: Гонсалвеш, 83

Сан-Диего – Торонто – 0:1
Гол: Корбяну, 20

Сан-Хосе Эртквейкс – Даллас – 2:2
Голы: Харкс, 21, Мартинес, 86 – Муса, 45+3, 81

Западная конференция Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Сан-Диего 23 13 3 7 46 - 31 20.07.25 05:30 Сан-Диего - Ванкувер Вайткепс17.07.25 Сан-Диего 0:1 Торонто13.07.25 Чикаго Файр 1:2 Сан-Диего06.07.25 Сан-Диего 3:4 Хьюстон Динамо29.06.25 Даллас 2:3 Сан-Диего26.06.25 Ванкувер Вайткепс 3:5 Сан-Диего 42
2 Ванкувер Вайткепс 22 12 5 5 38 - 25 20.07.25 05:30 Сан-Диего - Ванкувер Вайткепс17.07.25 Хьюстон Динамо 0:3 Ванкувер Вайткепс13.07.25 Колорадо Рэпидс 3:0 Ванкувер Вайткепс05.07.25 Лос-Анжелес Гэлакси 3:0 Ванкувер Вайткепс30.06.25 Лос-Анджелес 0:1 Ванкувер Вайткепс26.06.25 Ванкувер Вайткепс 3:5 Сан-Диего 41
3 Миннесота Юнайтед 23 11 7 5 39 - 26 20.07.25 05:30 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед17.07.25 Миннесота Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес13.07.25 Миннесота Юнайтед 4:1 Сан-Хосе Эртквейкс05.07.25 Даллас 1:2 Миннесота Юнайтед29.06.25 Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Миннесота Юнайтед26.06.25 Миннесота Юнайтед 3:1 Хьюстон Динамо 40
4 Лос-Анджелес 20 10 5 5 36 - 24 20.07.25 05:30 Лос-Анджелес - Лос-Анжелес Гэлакси17.07.25 Миннесота Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес13.07.25 Лос-Анджелес 2:0 Даллас10.07.25 Лос-Анджелес 3:0 Колорадо Рэпидс30.06.25 Лос-Анджелес 0:1 Ванкувер Вайткепс09.06.25 Лос-Анджелес 3:1 Спортинг Канзас-Сити 35
5 Сиэтл Саундерс 22 9 7 6 34 - 31 20.07.25 03:30 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эртквейкс17.07.25 Сиэтл Саундерс 3:3 Колорадо Рэпидс13.07.25 Спортинг Канзас-Сити 2:3 Сиэтл Саундерс07.07.25 Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Крю29.06.25 Сиэтл Саундерс 2:0 Остин09.06.25 Ванкувер Вайткепс 3:0 Сиэтл Саундерс 34
6 Портленд Тимберс 22 9 6 7 31 - 31 20.07.25 05:30 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед17.07.25 Портленд Тимберс 0:1 Реал Солт-Лейк14.07.25 Сент-Луис Сити 2:1 Портленд Тимберс06.07.25 Портленд Тимберс 2:1 Нью-Инглэнд Революшн29.06.25 Торонто 3:0 Портленд Тимберс14.06.25 Портленд Тимберс 1:1 Сан-Хосе Эртквейкс 33
7 Колорадо Рэпидс 24 8 6 10 30 - 36 27.07.25 02:30 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс17.07.25 Сиэтл Саундерс 3:3 Колорадо Рэпидс13.07.25 Колорадо Рэпидс 3:0 Ванкувер Вайткепс10.07.25 Лос-Анджелес 3:0 Колорадо Рэпидс05.07.25 Колорадо Рэпидс 1:2 Спортинг Канзас-Сити29.06.25 Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Колорадо Рэпидс 30
8 Остин 22 8 6 8 17 - 24 27.07.25 02:30 ДС Юнайтед - Остин17.07.25 Лос-Анжелес Гэлакси 1:2 Остин13.07.25 Остин 0:0 Нью-Инглэнд Революшн29.06.25 Сиэтл Саундерс 2:0 Остин15.06.25 Остин 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз08.06.25 Колорадо Рэпидс 0:2 Остин 30
9 Сан-Хосе Эртквейкс 23 7 8 8 44 - 39 20.07.25 03:30 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эртквейкс17.07.25 Сан-Хосе Эртквейкс 2:2 Даллас13.07.25 Миннесота Юнайтед 4:1 Сан-Хосе Эртквейкс06.07.25 Сан-Хосе Эртквейкс 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз29.06.25 Сан-Хосе Эртквейкс 1:1 Лос-Анжелес Гэлакси26.06.25 Даллас 2:4 Сан-Хосе Эртквейкс 29
10 Реал Солт-Лейк 22 8 4 10 24 - 28 20.07.25 04:30 Реал Солт-Лейк - Цинциннати17.07.25 Портленд Тимберс 0:1 Реал Солт-Лейк13.07.25 Реал Солт-Лейк 1:0 Хьюстон Динамо06.07.25 Реал Солт-Лейк 3:2 Сент-Луис Сити29.06.25 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк15.06.25 Реал Солт-Лейк 2:0 ДС Юнайтед 28
11 Хьюстон Динамо 23 7 5 11 29 - 38 20.07.25 03:30 Хьюстон Динамо - Филадельфия Юнион17.07.25 Хьюстон Динамо 0:3 Ванкувер Вайткепс13.07.25 Реал Солт-Лейк 1:0 Хьюстон Динамо06.07.25 Сан-Диего 3:4 Хьюстон Динамо29.06.25 Хьюстон Динамо 1:0 Сент-Луис Сити26.06.25 Миннесота Юнайтед 3:1 Хьюстон Динамо 26
12 Спортинг Канзас-Сити 22 6 5 11 35 - 41 20.07.25 03:30 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Сити13.07.25 Спортинг Канзас-Сити 2:3 Сиэтл Саундерс05.07.25 Колорадо Рэпидс 1:2 Спортинг Канзас-Сити29.06.25 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк26.06.25 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Шарлотт15.06.25 Спортинг Канзас-Сити 2:4 Даллас 23
13 Даллас 22 5 7 10 29 - 41 20.07.25 03:30 Даллас - Сент-Луис Сити17.07.25 Сан-Хосе Эртквейкс 2:2 Даллас13.07.25 Лос-Анджелес 2:0 Даллас05.07.25 Даллас 1:2 Миннесота Юнайтед29.06.25 Даллас 2:3 Сан-Диего26.06.25 Даллас 2:4 Сан-Хосе Эртквейкс 22
14 Сент-Луис Сити 22 4 6 12 23 - 35 20.07.25 03:30 Даллас - Сент-Луис Сити14.07.25 Сент-Луис Сити 2:1 Портленд Тимберс06.07.25 Реал Солт-Лейк 3:2 Сент-Луис Сити29.06.25 Хьюстон Динамо 1:0 Сент-Луис Сити26.06.25 Сент-Луис Сити 2:4 Орландо Сити14.06.25 Сент-Луис Сити 3:3 Лос-Анжелес Гэлакси 18
15 Лос-Анжелес Гэлакси 23 3 6 14 25 - 45 20.07.25 05:30 Лос-Анджелес - Лос-Анжелес Гэлакси17.07.25 Лос-Анжелес Гэлакси 1:2 Остин13.07.25 Лос-Анжелес Гэлакси 2:1 ДС Юнайтед05.07.25 Лос-Анжелес Гэлакси 3:0 Ванкувер Вайткепс29.06.25 Сан-Хосе Эртквейкс 1:1 Лос-Анжелес Гэлакси26.06.25 Колорадо Рэпидс 2:0 Лос-Анжелес Гэлакси 15
Полная таблица
Восточная конференция Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Филадельфия Юнион 23 14 4 5 39 - 22 20.07.25 03:30 Хьюстон Динамо - Филадельфия Юнион17.07.25 Филадельфия Юнион 2:1 Монреаль Импакт13.07.25 Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз06.07.25 Нэшвилл 1:0 Филадельфия Юнион30.06.25 Коламбус Крю 1:0 Филадельфия Юнион26.06.25 Чикаго Файр 0:1 Филадельфия Юнион 46
2 Цинциннати 23 14 3 6 38 - 31 20.07.25 04:30 Реал Солт-Лейк - Цинциннати17.07.25 Цинциннати 3:0 Интер Майами13.07.25 Цинциннати 2:4 Коламбус Крю06.07.25 Цинциннати 2:1 Чикаго Файр29.06.25 Орландо Сити 1:2 Цинциннати26.06.25 Монреаль Импакт 1:3 Цинциннати 45
3 Нэшвилл 23 13 5 5 41 - 25 20.07.25 03:30 Нэшвилл - Торонто17.07.25 Нэшвилл 3:0 Коламбус Крю13.07.25 Интер Майами 2:1 Нэшвилл06.07.25 Нэшвилл 1:0 Филадельфия Юнион29.06.25 ДС Юнайтед 0:1 Нэшвилл26.06.25 Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нэшвилл 44
4 Коламбус Крю 23 11 8 4 38 - 32 20.07.25 02:30 Коламбус Крю - ДС Юнайтед17.07.25 Нэшвилл 3:0 Коламбус Крю13.07.25 Цинциннати 2:4 Коламбус Крю07.07.25 Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Крю30.06.25 Коламбус Крю 1:0 Филадельфия Юнион26.06.25 Коламбус Крю 3:1 Атланта Юнайтед 41
5 Интер Майами 20 11 5 4 44 - 33 20.07.25 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами17.07.25 Цинциннати 3:0 Интер Майами13.07.25 Интер Майами 2:1 Нэшвилл10.07.25 Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Интер Майами06.07.25 Монреаль Импакт 1:4 Интер Майами01.06.25 Интер Майами 5:1 Коламбус Крю 38
6 Орландо Сити 23 9 8 6 41 - 31 20.07.25 02:30 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити17.07.25 Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити13.07.25 Орландо Сити 1:1 Монреаль Импакт06.07.25 Шарлотт 2:2 Орландо Сити29.06.25 Орландо Сити 1:2 Цинциннати26.06.25 Сент-Луис Сити 2:4 Орландо Сити 35
7 Нью-Йорк Сити 22 10 4 8 29 - 25 20.07.25 03:30 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Сити17.07.25 Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити13.07.25 Шарлотт 2:0 Нью-Йорк Сити04.07.25 Нью-Йорк Сити 3:1 Торонто29.06.25 Монреаль Импакт 1:0 Нью-Йорк Сити13.06.25 Нью-Йорк Сити 4:0 Атланта Юнайтед 34
8 Нью-Йорк Ред Буллз 23 9 6 8 38 - 30 20.07.25 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами17.07.25 Нью-Йорк Ред Буллз 5:3 Нью-Инглэнд Революшн13.07.25 Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз06.07.25 Сан-Хосе Эртквейкс 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз29.06.25 Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Миннесота Юнайтед26.06.25 Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз 33
9 Шарлотт 23 10 2 11 38 - 37 20.07.25 02:30 Атланта Юнайтед - Шарлотт17.07.25 Шарлотт 2:1 ДС Юнайтед13.07.25 Шарлотт 2:0 Нью-Йорк Сити06.07.25 Шарлотт 2:2 Орландо Сити29.06.25 Чикаго Файр 3:2 Шарлотт26.06.25 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Шарлотт 32
10 Чикаго Файр 22 8 5 9 42 - 40 20.07.25 02:30 Монреаль Импакт - Чикаго Файр17.07.25 Атланта Юнайтед 2:2 Чикаго Файр13.07.25 Чикаго Файр 1:2 Сан-Диего06.07.25 Цинциннати 2:1 Чикаго Файр29.06.25 Чикаго Файр 3:2 Шарлотт26.06.25 Чикаго Файр 0:1 Филадельфия Юнион 29
11 Нью-Инглэнд Революшн 22 6 7 9 29 - 30 20.07.25 02:30 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити17.07.25 Нью-Йорк Ред Буллз 5:3 Нью-Инглэнд Революшн13.07.25 Остин 0:0 Нью-Инглэнд Революшн10.07.25 Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Интер Майами06.07.25 Портленд Тимберс 2:1 Нью-Инглэнд Революшн29.06.25 Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Колорадо Рэпидс 25
12 Торонто 22 5 6 11 25 - 29 20.07.25 03:30 Нэшвилл - Торонто17.07.25 Сан-Диего 0:1 Торонто13.07.25 Торонто 1:1 Атланта Юнайтед04.07.25 Нью-Йорк Сити 3:1 Торонто29.06.25 Торонто 3:0 Портленд Тимберс26.06.25 Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз 21
13 Атланта Юнайтед 22 4 8 10 25 - 40 20.07.25 02:30 Атланта Юнайтед - Шарлотт17.07.25 Атланта Юнайтед 2:2 Чикаго Файр13.07.25 Торонто 1:1 Атланта Юнайтед06.07.25 ДС Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед26.06.25 Коламбус Крю 3:1 Атланта Юнайтед13.06.25 Нью-Йорк Сити 4:0 Атланта Юнайтед 20
14 ДС Юнайтед 23 4 7 12 19 - 43 20.07.25 02:30 Коламбус Крю - ДС Юнайтед17.07.25 Шарлотт 2:1 ДС Юнайтед13.07.25 Лос-Анжелес Гэлакси 2:1 ДС Юнайтед06.07.25 ДС Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед29.06.25 ДС Юнайтед 0:1 Нэшвилл15.06.25 Реал Солт-Лейк 2:0 ДС Юнайтед 19
15 Монреаль Импакт 23 3 6 14 20 - 43 20.07.25 02:30 Монреаль Импакт - Чикаго Файр17.07.25 Филадельфия Юнион 2:1 Монреаль Импакт13.07.25 Орландо Сити 1:1 Монреаль Импакт06.07.25 Монреаль Импакт 1:4 Интер Майами29.06.25 Монреаль Импакт 1:0 Нью-Йорк Сити26.06.25 Монреаль Импакт 1:3 Цинциннати 15
Полная таблица

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Major League Soccer (MLS) Атланта Юнайтед Чикаго Файр Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион Клуб де Фут Монреаль Цинциннати (MLS) Интер Майами Шарлотт (MLS) Ди Си Юнайтед Орландо Сити Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес (MLS) Нэшвилл (MLS) Коламбус Крю Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси Остин (MLS) Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк Сан-Диего (MLS) Торонто (MLS) Сан-Хосе Эртквейкс Даллас (MLS) Эмиль Форсберг Эрик Шупо-Мотинг Александр Сваток Евгений Чеберко Геннадий Синчук
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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16.07.2025, 21:23 13
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