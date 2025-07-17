Сваток помог Остину победить, как сыграли Синчук и Чеберко? Итоги дня MLS
В ночь на 17 июля состоялись очередные матчи Major League Soccer
В ночь на 17 июля состоялись очередные матчи Major League Soccer (MLS), участие в которых приняли и некоторые украинские футболисты.
«Остин» на выезде одолел «Лос-Анджелес Гэлакси» со счетом 2:1, защитник гостей Александр Сваток вышел в стартовом составе и сыграл 85 минут, после чего отправился на скамейку запасных.
Евгений Чеберко не сумел помочь «Коламбус Крю» избежать разгромного поражения от «Нэшвилла», хотя и провел на поле весь матч. «Клуб де Фут Монреаль» с минимальным счетом уступил «Филадельфии Юнион» – 1:2 на выезде. Защитник гостей Геннадий Синчук вышел в стартовом составе, но был заменен на 60-й минуте.
Major League Soccer (MLS), 17 июня
Атланта Юнайтед – Чикаго Файр – 2:2
Голы: Миранчук, 56, Райлли, 90+4 – Цинкернагель, 2, Хайле-Селассие, 79
Нью-Йорк Ред Буллз – Нью-Ингленд Революшн – 5:3
Голы: Эделман, 56, Шупо-Мотинг, 70, 83, Форсберг, 72, 88 (пен) – Кампана, 5, 90+3, Данкан, 30 (автогол)
Филадельфия Юнион – Клуб де Фут Монреаль – 2:1
Голы: Барибо, 37, Маканиа, 50 – Овусу, 45+2
Цинциннати – Интер Майами – 3:0
Голы: Валенсуэла, 16, Эвандер, 50, 70
Шарлотт – Ди Си Юнайтед – 2:1
Голы: Биэль, 44, 48 – Пирани, 60
Орландо Сити – Нью-Йорк Сити – 1:2
Голы: Янссон, 36 – Смит, 87 (автогол), Мартинес, 90+1
Миннесота Юнайтед – Лос-Анджелес – 0:1
Гол: Буанга, 42 (пен)
Нэшвилл – Коламбус Крю – 3:0
Голы: Завадзки, 2 (автогол), Мухтар, 30, Сарридж, 82
Хьюстон Динамо – Ванкувер Уайткэпс – 0:3
Голы: Сабби, 4, Берхалтер, 42, Уайт, 56
Сиэтл Саундерс – Колорадо Рэпидс – 3:3
Голы: Варгас, 16, Руснак, 43, 47 – Михайлович, 50 (пен), Бассет, 53 (пен), Япи, 75
Лос-Анджелес Гэлакси – Остин – 1:2
Голы: Пейнтсил, 90+3 – Узуни, 40, Вулфф, 63
Портленд Тимберс – Реал Солт-Лейк – 0:1
Гол: Гонсалвеш, 83
Сан-Диего – Торонто – 0:1
Гол: Корбяну, 20
Сан-Хосе Эртквейкс – Даллас – 2:2
Голы: Харкс, 21, Мартинес, 86 – Муса, 45+3, 81
|Западная конференция
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Сан-Диего
|23
|13
|3
|7
|46 - 31
|20.07.25 05:30 Сан-Диего - Ванкувер Вайткепс17.07.25 Сан-Диего 0:1 Торонто13.07.25 Чикаго Файр 1:2 Сан-Диего06.07.25 Сан-Диего 3:4 Хьюстон Динамо29.06.25 Даллас 2:3 Сан-Диего26.06.25 Ванкувер Вайткепс 3:5 Сан-Диего
|42
|2
|Ванкувер Вайткепс
|22
|12
|5
|5
|38 - 25
|20.07.25 05:30 Сан-Диего - Ванкувер Вайткепс17.07.25 Хьюстон Динамо 0:3 Ванкувер Вайткепс13.07.25 Колорадо Рэпидс 3:0 Ванкувер Вайткепс05.07.25 Лос-Анжелес Гэлакси 3:0 Ванкувер Вайткепс30.06.25 Лос-Анджелес 0:1 Ванкувер Вайткепс26.06.25 Ванкувер Вайткепс 3:5 Сан-Диего
|41
|3
|Миннесота Юнайтед
|23
|11
|7
|5
|39 - 26
|20.07.25 05:30 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед17.07.25 Миннесота Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес13.07.25 Миннесота Юнайтед 4:1 Сан-Хосе Эртквейкс05.07.25 Даллас 1:2 Миннесота Юнайтед29.06.25 Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Миннесота Юнайтед26.06.25 Миннесота Юнайтед 3:1 Хьюстон Динамо
|40
|4
|Лос-Анджелес
|20
|10
|5
|5
|36 - 24
|20.07.25 05:30 Лос-Анджелес - Лос-Анжелес Гэлакси17.07.25 Миннесота Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес13.07.25 Лос-Анджелес 2:0 Даллас10.07.25 Лос-Анджелес 3:0 Колорадо Рэпидс30.06.25 Лос-Анджелес 0:1 Ванкувер Вайткепс09.06.25 Лос-Анджелес 3:1 Спортинг Канзас-Сити
|35
|5
|Сиэтл Саундерс
|22
|9
|7
|6
|34 - 31
|20.07.25 03:30 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эртквейкс17.07.25 Сиэтл Саундерс 3:3 Колорадо Рэпидс13.07.25 Спортинг Канзас-Сити 2:3 Сиэтл Саундерс07.07.25 Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Крю29.06.25 Сиэтл Саундерс 2:0 Остин09.06.25 Ванкувер Вайткепс 3:0 Сиэтл Саундерс
|34
|6
|Портленд Тимберс
|22
|9
|6
|7
|31 - 31
|20.07.25 05:30 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед17.07.25 Портленд Тимберс 0:1 Реал Солт-Лейк14.07.25 Сент-Луис Сити 2:1 Портленд Тимберс06.07.25 Портленд Тимберс 2:1 Нью-Инглэнд Революшн29.06.25 Торонто 3:0 Портленд Тимберс14.06.25 Портленд Тимберс 1:1 Сан-Хосе Эртквейкс
|33
|7
|Колорадо Рэпидс
|24
|8
|6
|10
|30 - 36
|27.07.25 02:30 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс17.07.25 Сиэтл Саундерс 3:3 Колорадо Рэпидс13.07.25 Колорадо Рэпидс 3:0 Ванкувер Вайткепс10.07.25 Лос-Анджелес 3:0 Колорадо Рэпидс05.07.25 Колорадо Рэпидс 1:2 Спортинг Канзас-Сити29.06.25 Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Колорадо Рэпидс
|30
|8
|Остин
|22
|8
|6
|8
|17 - 24
|27.07.25 02:30 ДС Юнайтед - Остин17.07.25 Лос-Анжелес Гэлакси 1:2 Остин13.07.25 Остин 0:0 Нью-Инглэнд Революшн29.06.25 Сиэтл Саундерс 2:0 Остин15.06.25 Остин 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз08.06.25 Колорадо Рэпидс 0:2 Остин
|30
|9
|Сан-Хосе Эртквейкс
|23
|7
|8
|8
|44 - 39
|20.07.25 03:30 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эртквейкс17.07.25 Сан-Хосе Эртквейкс 2:2 Даллас13.07.25 Миннесота Юнайтед 4:1 Сан-Хосе Эртквейкс06.07.25 Сан-Хосе Эртквейкс 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз29.06.25 Сан-Хосе Эртквейкс 1:1 Лос-Анжелес Гэлакси26.06.25 Даллас 2:4 Сан-Хосе Эртквейкс
|29
|10
|Реал Солт-Лейк
|22
|8
|4
|10
|24 - 28
|20.07.25 04:30 Реал Солт-Лейк - Цинциннати17.07.25 Портленд Тимберс 0:1 Реал Солт-Лейк13.07.25 Реал Солт-Лейк 1:0 Хьюстон Динамо06.07.25 Реал Солт-Лейк 3:2 Сент-Луис Сити29.06.25 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк15.06.25 Реал Солт-Лейк 2:0 ДС Юнайтед
|28
|11
|Хьюстон Динамо
|23
|7
|5
|11
|29 - 38
|20.07.25 03:30 Хьюстон Динамо - Филадельфия Юнион17.07.25 Хьюстон Динамо 0:3 Ванкувер Вайткепс13.07.25 Реал Солт-Лейк 1:0 Хьюстон Динамо06.07.25 Сан-Диего 3:4 Хьюстон Динамо29.06.25 Хьюстон Динамо 1:0 Сент-Луис Сити26.06.25 Миннесота Юнайтед 3:1 Хьюстон Динамо
|26
|12
|Спортинг Канзас-Сити
|22
|6
|5
|11
|35 - 41
|20.07.25 03:30 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Сити13.07.25 Спортинг Канзас-Сити 2:3 Сиэтл Саундерс05.07.25 Колорадо Рэпидс 1:2 Спортинг Канзас-Сити29.06.25 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк26.06.25 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Шарлотт15.06.25 Спортинг Канзас-Сити 2:4 Даллас
|23
|13
|Даллас
|22
|5
|7
|10
|29 - 41
|20.07.25 03:30 Даллас - Сент-Луис Сити17.07.25 Сан-Хосе Эртквейкс 2:2 Даллас13.07.25 Лос-Анджелес 2:0 Даллас05.07.25 Даллас 1:2 Миннесота Юнайтед29.06.25 Даллас 2:3 Сан-Диего26.06.25 Даллас 2:4 Сан-Хосе Эртквейкс
|22
|14
|Сент-Луис Сити
|22
|4
|6
|12
|23 - 35
|20.07.25 03:30 Даллас - Сент-Луис Сити14.07.25 Сент-Луис Сити 2:1 Портленд Тимберс06.07.25 Реал Солт-Лейк 3:2 Сент-Луис Сити29.06.25 Хьюстон Динамо 1:0 Сент-Луис Сити26.06.25 Сент-Луис Сити 2:4 Орландо Сити14.06.25 Сент-Луис Сити 3:3 Лос-Анжелес Гэлакси
|18
|15
|Лос-Анжелес Гэлакси
|23
|3
|6
|14
|25 - 45
|20.07.25 05:30 Лос-Анджелес - Лос-Анжелес Гэлакси17.07.25 Лос-Анжелес Гэлакси 1:2 Остин13.07.25 Лос-Анжелес Гэлакси 2:1 ДС Юнайтед05.07.25 Лос-Анжелес Гэлакси 3:0 Ванкувер Вайткепс29.06.25 Сан-Хосе Эртквейкс 1:1 Лос-Анжелес Гэлакси26.06.25 Колорадо Рэпидс 2:0 Лос-Анжелес Гэлакси
|15
|Восточная конференция
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Филадельфия Юнион
|23
|14
|4
|5
|39 - 22
|20.07.25 03:30 Хьюстон Динамо - Филадельфия Юнион17.07.25 Филадельфия Юнион 2:1 Монреаль Импакт13.07.25 Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз06.07.25 Нэшвилл 1:0 Филадельфия Юнион30.06.25 Коламбус Крю 1:0 Филадельфия Юнион26.06.25 Чикаго Файр 0:1 Филадельфия Юнион
|46
|2
|Цинциннати
|23
|14
|3
|6
|38 - 31
|20.07.25 04:30 Реал Солт-Лейк - Цинциннати17.07.25 Цинциннати 3:0 Интер Майами13.07.25 Цинциннати 2:4 Коламбус Крю06.07.25 Цинциннати 2:1 Чикаго Файр29.06.25 Орландо Сити 1:2 Цинциннати26.06.25 Монреаль Импакт 1:3 Цинциннати
|45
|3
|Нэшвилл
|23
|13
|5
|5
|41 - 25
|20.07.25 03:30 Нэшвилл - Торонто17.07.25 Нэшвилл 3:0 Коламбус Крю13.07.25 Интер Майами 2:1 Нэшвилл06.07.25 Нэшвилл 1:0 Филадельфия Юнион29.06.25 ДС Юнайтед 0:1 Нэшвилл26.06.25 Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нэшвилл
|44
|4
|Коламбус Крю
|23
|11
|8
|4
|38 - 32
|20.07.25 02:30 Коламбус Крю - ДС Юнайтед17.07.25 Нэшвилл 3:0 Коламбус Крю13.07.25 Цинциннати 2:4 Коламбус Крю07.07.25 Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Крю30.06.25 Коламбус Крю 1:0 Филадельфия Юнион26.06.25 Коламбус Крю 3:1 Атланта Юнайтед
|41
|5
|Интер Майами
|20
|11
|5
|4
|44 - 33
|20.07.25 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами17.07.25 Цинциннати 3:0 Интер Майами13.07.25 Интер Майами 2:1 Нэшвилл10.07.25 Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Интер Майами06.07.25 Монреаль Импакт 1:4 Интер Майами01.06.25 Интер Майами 5:1 Коламбус Крю
|38
|6
|Орландо Сити
|23
|9
|8
|6
|41 - 31
|20.07.25 02:30 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити17.07.25 Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити13.07.25 Орландо Сити 1:1 Монреаль Импакт06.07.25 Шарлотт 2:2 Орландо Сити29.06.25 Орландо Сити 1:2 Цинциннати26.06.25 Сент-Луис Сити 2:4 Орландо Сити
|35
|7
|Нью-Йорк Сити
|22
|10
|4
|8
|29 - 25
|20.07.25 03:30 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Сити17.07.25 Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити13.07.25 Шарлотт 2:0 Нью-Йорк Сити04.07.25 Нью-Йорк Сити 3:1 Торонто29.06.25 Монреаль Импакт 1:0 Нью-Йорк Сити13.06.25 Нью-Йорк Сити 4:0 Атланта Юнайтед
|34
|8
|Нью-Йорк Ред Буллз
|23
|9
|6
|8
|38 - 30
|20.07.25 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами17.07.25 Нью-Йорк Ред Буллз 5:3 Нью-Инглэнд Революшн13.07.25 Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз06.07.25 Сан-Хосе Эртквейкс 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз29.06.25 Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Миннесота Юнайтед26.06.25 Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз
|33
|9
|Шарлотт
|23
|10
|2
|11
|38 - 37
|20.07.25 02:30 Атланта Юнайтед - Шарлотт17.07.25 Шарлотт 2:1 ДС Юнайтед13.07.25 Шарлотт 2:0 Нью-Йорк Сити06.07.25 Шарлотт 2:2 Орландо Сити29.06.25 Чикаго Файр 3:2 Шарлотт26.06.25 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Шарлотт
|32
|10
|Чикаго Файр
|22
|8
|5
|9
|42 - 40
|20.07.25 02:30 Монреаль Импакт - Чикаго Файр17.07.25 Атланта Юнайтед 2:2 Чикаго Файр13.07.25 Чикаго Файр 1:2 Сан-Диего06.07.25 Цинциннати 2:1 Чикаго Файр29.06.25 Чикаго Файр 3:2 Шарлотт26.06.25 Чикаго Файр 0:1 Филадельфия Юнион
|29
|11
|Нью-Инглэнд Революшн
|22
|6
|7
|9
|29 - 30
|20.07.25 02:30 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити17.07.25 Нью-Йорк Ред Буллз 5:3 Нью-Инглэнд Революшн13.07.25 Остин 0:0 Нью-Инглэнд Революшн10.07.25 Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Интер Майами06.07.25 Портленд Тимберс 2:1 Нью-Инглэнд Революшн29.06.25 Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Колорадо Рэпидс
|25
|12
|Торонто
|22
|5
|6
|11
|25 - 29
|20.07.25 03:30 Нэшвилл - Торонто17.07.25 Сан-Диего 0:1 Торонто13.07.25 Торонто 1:1 Атланта Юнайтед04.07.25 Нью-Йорк Сити 3:1 Торонто29.06.25 Торонто 3:0 Портленд Тимберс26.06.25 Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз
|21
|13
|Атланта Юнайтед
|22
|4
|8
|10
|25 - 40
|20.07.25 02:30 Атланта Юнайтед - Шарлотт17.07.25 Атланта Юнайтед 2:2 Чикаго Файр13.07.25 Торонто 1:1 Атланта Юнайтед06.07.25 ДС Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед26.06.25 Коламбус Крю 3:1 Атланта Юнайтед13.06.25 Нью-Йорк Сити 4:0 Атланта Юнайтед
|20
|14
|ДС Юнайтед
|23
|4
|7
|12
|19 - 43
|20.07.25 02:30 Коламбус Крю - ДС Юнайтед17.07.25 Шарлотт 2:1 ДС Юнайтед13.07.25 Лос-Анжелес Гэлакси 2:1 ДС Юнайтед06.07.25 ДС Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед29.06.25 ДС Юнайтед 0:1 Нэшвилл15.06.25 Реал Солт-Лейк 2:0 ДС Юнайтед
|19
|15
|Монреаль Импакт
|23
|3
|6
|14
|20 - 43
|20.07.25 02:30 Монреаль Импакт - Чикаго Файр17.07.25 Филадельфия Юнион 2:1 Монреаль Импакт13.07.25 Орландо Сити 1:1 Монреаль Импакт06.07.25 Монреаль Импакт 1:4 Интер Майами29.06.25 Монреаль Импакт 1:0 Нью-Йорк Сити26.06.25 Монреаль Импакт 1:3 Цинциннати
|15
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