Сваток помог Остину победить, как сыграли Синчук и Чеберко? Итоги дня MLS

В ночь на 17 июля состоялись очередные матчи Major League Soccer (MLS), участие в которых приняли и некоторые украинские футболисты.

«Остин» на выезде одолел «Лос-Анджелес Гэлакси» со счетом 2:1, защитник гостей Александр Сваток вышел в стартовом составе и сыграл 85 минут, после чего отправился на скамейку запасных.

Евгений Чеберко не сумел помочь «Коламбус Крю» избежать разгромного поражения от «Нэшвилла», хотя и провел на поле весь матч. «Клуб де Фут Монреаль» с минимальным счетом уступил «Филадельфии Юнион» – 1:2 на выезде. Защитник гостей Геннадий Синчук вышел в стартовом составе, но был заменен на 60-й минуте.

Major League Soccer (MLS), 17 июня

Атланта Юнайтед – Чикаго Файр – 2:2

Голы: Миранчук, 56, Райлли, 90+4 – Цинкернагель, 2, Хайле-Селассие, 79

Нью-Йорк Ред Буллз – Нью-Ингленд Революшн – 5:3

Голы: Эделман, 56, Шупо-Мотинг, 70, 83, Форсберг, 72, 88 (пен) – Кампана, 5, 90+3, Данкан, 30 (автогол)

Филадельфия Юнион – Клуб де Фут Монреаль – 2:1

Голы: Барибо, 37, Маканиа, 50 – Овусу, 45+2

Цинциннати – Интер Майами – 3:0

Голы: Валенсуэла, 16, Эвандер, 50, 70

Шарлотт – Ди Си Юнайтед – 2:1

Голы: Биэль, 44, 48 – Пирани, 60

Орландо Сити – Нью-Йорк Сити – 1:2

Голы: Янссон, 36 – Смит, 87 (автогол), Мартинес, 90+1

Миннесота Юнайтед – Лос-Анджелес – 0:1

Гол: Буанга, 42 (пен)

Нэшвилл – Коламбус Крю – 3:0

Голы: Завадзки, 2 (автогол), Мухтар, 30, Сарридж, 82

Хьюстон Динамо – Ванкувер Уайткэпс – 0:3

Голы: Сабби, 4, Берхалтер, 42, Уайт, 56

Сиэтл Саундерс – Колорадо Рэпидс – 3:3

Голы: Варгас, 16, Руснак, 43, 47 – Михайлович, 50 (пен), Бассет, 53 (пен), Япи, 75

Лос-Анджелес Гэлакси – Остин – 1:2

Голы: Пейнтсил, 90+3 – Узуни, 40, Вулфф, 63

Портленд Тимберс – Реал Солт-Лейк – 0:1

Гол: Гонсалвеш, 83

Сан-Диего – Торонто – 0:1

Гол: Корбяну, 20

Сан-Хосе Эртквейкс – Даллас – 2:2

Голы: Харкс, 21, Мартинес, 86 – Муса, 45+3, 81

Западная конференция Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Сан-Диего 23 13 3 7 46 - 31 20.07.25 05:30 Сан-Диего - Ванкувер Вайткепс 17.07.25 Сан-Диего 0:1 Торонто 13.07.25 Чикаго Файр 1:2 Сан-Диего 06.07.25 Сан-Диего 3:4 Хьюстон Динамо 29.06.25 Даллас 2:3 Сан-Диего 26.06.25 Ванкувер Вайткепс 3:5 Сан-Диего 42 2 Ванкувер Вайткепс 22 12 5 5 38 - 25 20.07.25 05:30 Сан-Диего - Ванкувер Вайткепс 17.07.25 Хьюстон Динамо 0:3 Ванкувер Вайткепс 13.07.25 Колорадо Рэпидс 3:0 Ванкувер Вайткепс 05.07.25 Лос-Анжелес Гэлакси 3:0 Ванкувер Вайткепс 30.06.25 Лос-Анджелес 0:1 Ванкувер Вайткепс 26.06.25 Ванкувер Вайткепс 3:5 Сан-Диего 41 3 Миннесота Юнайтед 23 11 7 5 39 - 26 20.07.25 05:30 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 17.07.25 Миннесота Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес 13.07.25 Миннесота Юнайтед 4:1 Сан-Хосе Эртквейкс 05.07.25 Даллас 1:2 Миннесота Юнайтед 29.06.25 Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Миннесота Юнайтед 26.06.25 Миннесота Юнайтед 3:1 Хьюстон Динамо 40 4 Лос-Анджелес 20 10 5 5 36 - 24 20.07.25 05:30 Лос-Анджелес - Лос-Анжелес Гэлакси 17.07.25 Миннесота Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес 13.07.25 Лос-Анджелес 2:0 Даллас 10.07.25 Лос-Анджелес 3:0 Колорадо Рэпидс 30.06.25 Лос-Анджелес 0:1 Ванкувер Вайткепс 09.06.25 Лос-Анджелес 3:1 Спортинг Канзас-Сити 35 5 Сиэтл Саундерс 22 9 7 6 34 - 31 20.07.25 03:30 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эртквейкс 17.07.25 Сиэтл Саундерс 3:3 Колорадо Рэпидс 13.07.25 Спортинг Канзас-Сити 2:3 Сиэтл Саундерс 07.07.25 Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Крю 29.06.25 Сиэтл Саундерс 2:0 Остин 09.06.25 Ванкувер Вайткепс 3:0 Сиэтл Саундерс 34 6 Портленд Тимберс 22 9 6 7 31 - 31 20.07.25 05:30 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 17.07.25 Портленд Тимберс 0:1 Реал Солт-Лейк 14.07.25 Сент-Луис Сити 2:1 Портленд Тимберс 06.07.25 Портленд Тимберс 2:1 Нью-Инглэнд Революшн 29.06.25 Торонто 3:0 Портленд Тимберс 14.06.25 Портленд Тимберс 1:1 Сан-Хосе Эртквейкс 33 7 Колорадо Рэпидс 24 8 6 10 30 - 36 27.07.25 02:30 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 17.07.25 Сиэтл Саундерс 3:3 Колорадо Рэпидс 13.07.25 Колорадо Рэпидс 3:0 Ванкувер Вайткепс 10.07.25 Лос-Анджелес 3:0 Колорадо Рэпидс 05.07.25 Колорадо Рэпидс 1:2 Спортинг Канзас-Сити 29.06.25 Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Колорадо Рэпидс 30 8 Остин 22 8 6 8 17 - 24 27.07.25 02:30 ДС Юнайтед - Остин 17.07.25 Лос-Анжелес Гэлакси 1:2 Остин 13.07.25 Остин 0:0 Нью-Инглэнд Революшн 29.06.25 Сиэтл Саундерс 2:0 Остин 15.06.25 Остин 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз 08.06.25 Колорадо Рэпидс 0:2 Остин 30 9 Сан-Хосе Эртквейкс 23 7 8 8 44 - 39 20.07.25 03:30 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эртквейкс 17.07.25 Сан-Хосе Эртквейкс 2:2 Даллас 13.07.25 Миннесота Юнайтед 4:1 Сан-Хосе Эртквейкс 06.07.25 Сан-Хосе Эртквейкс 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз 29.06.25 Сан-Хосе Эртквейкс 1:1 Лос-Анжелес Гэлакси 26.06.25 Даллас 2:4 Сан-Хосе Эртквейкс 29 10 Реал Солт-Лейк 22 8 4 10 24 - 28 20.07.25 04:30 Реал Солт-Лейк - Цинциннати 17.07.25 Портленд Тимберс 0:1 Реал Солт-Лейк 13.07.25 Реал Солт-Лейк 1:0 Хьюстон Динамо 06.07.25 Реал Солт-Лейк 3:2 Сент-Луис Сити 29.06.25 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк 15.06.25 Реал Солт-Лейк 2:0 ДС Юнайтед 28 11 Хьюстон Динамо 23 7 5 11 29 - 38 20.07.25 03:30 Хьюстон Динамо - Филадельфия Юнион 17.07.25 Хьюстон Динамо 0:3 Ванкувер Вайткепс 13.07.25 Реал Солт-Лейк 1:0 Хьюстон Динамо 06.07.25 Сан-Диего 3:4 Хьюстон Динамо 29.06.25 Хьюстон Динамо 1:0 Сент-Луис Сити 26.06.25 Миннесота Юнайтед 3:1 Хьюстон Динамо 26 12 Спортинг Канзас-Сити 22 6 5 11 35 - 41 20.07.25 03:30 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Сити 13.07.25 Спортинг Канзас-Сити 2:3 Сиэтл Саундерс 05.07.25 Колорадо Рэпидс 1:2 Спортинг Канзас-Сити 29.06.25 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк 26.06.25 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Шарлотт 15.06.25 Спортинг Канзас-Сити 2:4 Даллас 23 13 Даллас 22 5 7 10 29 - 41 20.07.25 03:30 Даллас - Сент-Луис Сити 17.07.25 Сан-Хосе Эртквейкс 2:2 Даллас 13.07.25 Лос-Анджелес 2:0 Даллас 05.07.25 Даллас 1:2 Миннесота Юнайтед 29.06.25 Даллас 2:3 Сан-Диего 26.06.25 Даллас 2:4 Сан-Хосе Эртквейкс 22 14 Сент-Луис Сити 22 4 6 12 23 - 35 20.07.25 03:30 Даллас - Сент-Луис Сити 14.07.25 Сент-Луис Сити 2:1 Портленд Тимберс 06.07.25 Реал Солт-Лейк 3:2 Сент-Луис Сити 29.06.25 Хьюстон Динамо 1:0 Сент-Луис Сити 26.06.25 Сент-Луис Сити 2:4 Орландо Сити 14.06.25 Сент-Луис Сити 3:3 Лос-Анжелес Гэлакси 18 15 Лос-Анжелес Гэлакси 23 3 6 14 25 - 45 20.07.25 05:30 Лос-Анджелес - Лос-Анжелес Гэлакси 17.07.25 Лос-Анжелес Гэлакси 1:2 Остин 13.07.25 Лос-Анжелес Гэлакси 2:1 ДС Юнайтед 05.07.25 Лос-Анжелес Гэлакси 3:0 Ванкувер Вайткепс 29.06.25 Сан-Хосе Эртквейкс 1:1 Лос-Анжелес Гэлакси 26.06.25 Колорадо Рэпидс 2:0 Лос-Анжелес Гэлакси 15 Полная таблица