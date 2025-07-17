Не только Джамал. 5 топ-футболистов, которые пропустят старт сезона

В матче между «Баварией» и «ПСЖ» на КЧМ травму получил Мусиала – один из лидеров немецкого клуба и местной сборной. Его уже прооперировали, ожидаемое возвращение – в ноябре-декабре. Могло быть хуже, но и так – совсем плохо для команды, которая летом собиралась выходить на рынок для приобретения левого нападающего, а теперь вынуждена инвестировать еще и в новую «десятку». Альтернатив вообще нет. Мюллер уходит (да даже если бы и не уходил, то качество уже не может дать), Гнабри здесь не выглядит органично, а варианты с Горецкой или Герейро под нападающим на дистанции даже в 4-5 месяцев – пугающие для фанатов «Баварии». Клубу придется как-то выкручиваться и минимизировать разрушительное влияние травмы. В лучшем случае удастся просто не упасть лицом в грязь, в худшем команда провалит старт сезона – и будет наверстывать уже после возвращения Джамала.

Но Мусиала не единственный топ-футболист, который пропустит старт сезона. Этот текст – о еще 5-и звездах, отсутствие которых существенно усложнит жизнь их клубам.

Джуд Беллингем («Реал Мадрид»)

Футболист уже немалое время играет с травмой плеча. Наконец прооперирует его – и сможет играть без фиксации. Но на восстановление все же уйдет определенное время. Речь идет о 3-4 месяцах – это весь старт сезона. Вернется во второй половине осени. И это не то чтобы очень хорошо для «Реала», потому что исполнители типа Беллингема – штучный товар. Он как успевающий везде Вальверде – но с большим креном в сторону атаки. В позапрошлом сезоне забил 19 голов в чемпионате, в предыдущем порол моменты – и все равно оформил солидные 9+8. Имел среднюю оценку выше Винисиуса, среди футболистов с 1000+ минутами в лиге уступил по среднему количеству отборов только Камавинге, «Реал» может поставить на место Беллингема, например, Гюлера или Диаса, но разве они дадут команде нужный уровень мастерства? Вряд ли. До этого они еще ни разу не были основными даже на дистанции в несколько месяцев.

Мадридцы еще не имеют собственного стиля игры, поэтому футболисты, способные генерировать опасные моменты в соло, являются самыми важными. Если бы не всплески гениальности лидеров команды в предыдущем сезоне, неизвестно, где бы она вообще была в мае. Без Беллингема зона между центром поля и линией нападения «Реала» станет слабее. Команда все равно, даже без Джуда, выйдет в плей-офф ЛЧ – но может получить 2 лишних матча «в наказание», а еще – более сложную сетку. В чемпионате «Барселона» Флика в первый же год набрала 88 очков – в теории, на второй перебьет отметку в 90 и попытается приблизиться вплотную к сотне. Поэтому даже несколько потерь очков на старте сезона могут стоить мадридской команде провала в целом розыгрыше Ла Лиги. В первых 10-и турах «Реал» успеет сыграть и с «Вильярреалом», и с «Атлетико», и с «Барселоной» – почти со всеми местными топами. Без Джуда потерь не избежать.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Нико Шлоттербек («Боруссия» Д.)

Клубный ЧМ доказал, что: а) «Боруссия» умеет круто атаковать; б) «Боруссия» не умеет обороняться вообще. Нико Ковач – тренер, который ставит больше на качественную игру без мяча, чем с ним, но он не контролирует на 100% то, что сейчас происходит со «шмелями». Они забивали в среднем по 3 гола в последних 8-и турах Бундеслиги – но и пропускали по 2 мяча в каждом втором поединке на отрезке. На КЧМ «Боруссия» трижды пропустила от клуба из ЮАР (4:3), а вылетела из-за поражения в перестрелке с «Реалом» (2:3). Ковач не может помочь команде без баланса в составе выигрывать без пропущенных. У ворот коллектива точно будут создаваться моменты как на конвейере и в новом сезоне. Поэтому нужны те, кто будет ее спасать. Главное требование – умение выигрывать личные дуэли. Игра в пас, умение выбирать позицию – все это пригодилось бы, но не является необходимым. Нужно только выигрывать борьбу за мяч.

И Шлоттербек выигрывал бы. Его брали из «Фрайбурга» именно из-за этого: он имел элитные показатели выигранных дуэлей. Возвращал мяч команде на уровне лучших защитников мира. Да, только в составе «Фрайбурга», но если навык есть, то он не потеряется после смены клуба на более топовый. В предыдущем сезоне я лично видел несколько матчей, в которых Шлоттербек привозил из-за плохой формы, но на дистанции все равно оказался крутым – шестая самая высокая оценка от Whoscored. Из линии обороны только Антон имеет более высокую. А вот, например, талантливый Байер – меньшую. Шлоттербек в топ-3 лучших по среднему количеству перехватов, в топ-2 по выносам, топ-1 по отборам/поединок. А еще у него 88 пасов за матч в среднем в Б1, у всех остальных – максимум 69. Он важен и для розыгрыша. За матч по 5.7 лонгболов выполнял в чемпионате – больше всех в клубе. Без него «Боруссия» будет слабее вплоть до октября.

Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Шлоттербек

Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»)

Снова футболист линии обороны. «Дьяволы» провели плохой сезон не в последнюю очередь из-за того, что не могли стабильно рассчитывать на Лисандро. Помню, когда его покупал «Манчестер», футбольные фанаты волновались из-за его относительно небольшого роста. Зря: исполнитель полностью компенсировал этот «недостаток» умением выбирать позицию, скоростью и топовой игрой в пас. В предыдущем сезоне АПЛ только Диалло и Фернандеш имели более высокую среднюю оценку, чем Мартинес. Он стал лучшим в команде по перехватам и среднему количеству пасов. А еще победный мяч однажды успел забить. Не уверен насчет статуса лидера линии защиты, но статус лучшего в ней – да, абсолютно точно его. Сразу после травмы Мартинеса «МЮ» вылетел из КА, выиграл только 1 из 4-х следующих матчей в АПЛ, пропустил во всех поединках плей-офф ЛЕ, кроме одного.

Мартинес порвал кресты, поэтому поможет «Манчестер Юнайтед» только после Нового года. А до этого в обороне будет играть неповоротливый Магуайр, стабильно посредственный Де Лигт и еще «зеленый» Йоро. Здесь нет гаранта хорошего выступления не то чтобы в топ-матче – даже в обычном. Любой может привезти по той или иной причине. Все склонны нервничать и принимать плохие решения под давлением. «Манчестер Юнайтед» провел исторически плохой сезон в АПЛ и испытывает нехватку защитников, поэтому летом будет искать новых – но не подпишет кого-то круче Мартинеса. Потому что команда не играет в ЛЧ, а сильные защитники – штучный товар. Замена будет, но не равноценная. Возвращение в середине сезона Лисандро добавляет оптимизма болельщикам, но не лично Амориму, который может просто «не дожить» до января. Результат нужен уже осенью, а выигрывать без лучшего защитника клуба будет, мягко говоря, трудно.

Getty Images/Global Images Ukraine. Лисандро Мартинес

Альфонсо Дэвис («Бавария»)

Еще один защитник. Вообще, интересный момент: есть ощущение, что в последнее время именно защитники начали получать травмы наиболее регулярно. Потому что каждый топ-матч – это топ-клуб без одного из основных защитников. Дэвис – один из лучших в мире на своей позиции. В последние годы он не играл на том уровне, что у него был несколько лет назад, однако даже так отдавал ассисты, забивал голы, создавал моменты и т.д. – приносил немалую пользу. Только 5 футболистов «Баварии» имеют средний балл выше него, среди защитников – только Упамекано. Дэвис в топ-4 лучших в команде по отборам, удачным попыткам дриблинга и ключевым передачам. Он успевает на поле все. Потому что быстр. Другие могут закрыть позицию, но быть одинаково полезными с мячом и без него – совсем нет.

Станишич просто играет на позиции слева как середняк. Лаймер нужнее справа, хотя с любой из позиций не создает моменты для себя и партнеров регулярно. Герейро эти моменты создает – но ужасно обороняется. Еще левым защитником может сыграть Ито, но этот вообще мифический персонаж – 6 матчей за сезон в Бундеслиге. Денег у «Баварии» после решения вопросов с левым вингером и заменой Мусиали не будет, поэтому еще кого-то докупать на левый фланг обороны она не станет. Будет играть кто-то из названных. До октября как минимум, но вероятно – дольше. Потому что Дэвис порвал крестообразные связки, так что его возвращение должно быть медленным и мягким – несколько недель он будет только выходить на замену. Если «Бавария» и получит канадца в топ-форме, то только в ноябре-декабре. А пока будет страдать.

Getty Images/Global Images Ukraine. Альфонсо Дэвис

Тим Кляйндинст («Боруссия» М.)

В нашей подборке доминируют футболисты Бундеслиги. Возможно, из-за высокой интенсивности чемпионата. Кто-то скажет, что Кляйндинст не топ, но я готов поспорить. Во-первых, сейчас он единственная профильная «девятка» сборной Германии. В марте забивал в ее составе в ворота Италии и дома, и в гостях. Из-за травмы не смог помочь национальной команде в июне – и она провалилась в финале 4-х ЛН. Во-вторых, он отличается в воротах сильных команд. В 2025-м, кроме Италии, пострадали «Айнтрахт» и «Байер», в 2024-м в составе «Хайденхайма» Тим оформлял дубль в ворота «Баварии». В-третьих, таранный нападающий забивает много. За «Хайденхайм» – 12 в первый же сезон Б1, за «Боруссию» М. – 16 в первый же год после перехода. Хотя оба коллектива – посредственного уровня.

Это я еще не упомянул об умении Тима играть в пас (7 ассистов в чемпионате в последнем сезоне) и возможности для команды выходить через него из обороны в атаку. Для «Боруссии», которая уже несколько лет подряд даже не близка к квалификации в еврокубки, иметь в клубе топ-форварда – привилегия. Если бы тот не травмировался, очень вероятно, ушел бы летом на повышение. Даже вариант с «Баварией» в прессе был. Тогда бы «Боруссия» хотя бы заработала деньги на нового нападающего. А теперь нет ни форварда, ни ресурсов для приглашения другого. Да и смысла нет, потому что Кляйндинст вернется в ноябре. В предыдущем сезоне по ожидаемым очкам «Боруссия» была очень близка к аутсайдерам – но разницу сделали вратари и Тим. Теперь целых 3 месяца надежда только на киперов.