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17 июля 2025, 09:24 |
13
0

Франция – Хорватия. Кубок Хопмана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния выставочного турнира

17 июля 2025, 09:24 |
13
0
Франция – Хорватия. Кубок Хопмана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Хлоэ Паке

17 июля на хардовых кортах итальянского города Бари продолжатся матчевые противостояния Кубка Хопмана.

В 18:30 начнется поединок в группе В между сборными Франции и Хорватии. В этой группе также выступает Италия.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В параллельной группе соревнуются Греция, Испания и Канада. Победители образуют финальную пару и разыграют трофей.

Кубок Хопмана 2025. 17 июля

Франция – Хорватия

  • 18:30. Хлоэ Паке – Донна Векич
  • 20:00. Ришар Гаске – Дуже Айдункович
  • 21:30 Хлоэ Паке / Ришар Гаске – Донна Векич / Дуже Айдункович
📺 Видеотрансляция
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Кубок Хопмана смотреть онлайн Хлоэ Паке Донна Векич Ришар Гаске
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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