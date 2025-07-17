Другие новости17 июля 2025, 09:24 |
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Франция – Хорватия. Кубок Хопмана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния выставочного турнира
17 июля 2025, 09:24 |
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17 июля на хардовых кортах итальянского города Бари продолжатся матчевые противостояния Кубка Хопмана.
В 18:30 начнется поединок в группе В между сборными Франции и Хорватии. В этой группе также выступает Италия.
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В параллельной группе соревнуются Греция, Испания и Канада. Победители образуют финальную пару и разыграют трофей.
Кубок Хопмана 2025. 17 июля
Франция – Хорватия
- 18:30. Хлоэ Паке – Донна Векич
- 20:00. Ришар Гаске – Дуже Айдункович
- 21:30 Хлоэ Паке / Ришар Гаске – Донна Векич / Дуже Айдункович
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