Франция – Хорватия. Кубок Хопмана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 июля на хардовых кортах итальянского города Бари продолжатся матчевые противостояния Кубка Хопмана.

В 18:30 начнется поединок в группе В между сборными Франции и Хорватии. В этой группе также выступает Италия.

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В параллельной группе соревнуются Греция, Испания и Канада. Победители образуют финальную пару и разыграют трофей.

Кубок Хопмана 2025. 17 июля

Франция – Хорватия