Легионер Шахтера: «Видимо, он лучший за всю историю футбола»

Бразильский легионер донецкого «Шахтера» Алиссон Сантана рассказал, что увлекается игрой Лионеля Месси, но сейчас фанатеет он футболу в исполнении Ламина Ямаля.

– Есть ли у тебя примеры для подражания среди игроков, играющих на твоей позиции? За кем ты следишь?

– Конечно, я восхищаюсь Месси, потому что он – один из самых легендарных игроков. Пожалуй, самый лучший за всю историю футбола. Также Ламин Ямаль, Усман Дембеле, Букайо Сака, Савио, играющий в Бразилии.

Они вдохновляют меня своей игрой. Действуют эффектно и эффективно. Но если бы выбирал кого-то одного, то это – Ламин Ямаль, – сказал бразилец.

Ранее 19-летний бразилец объяснил, почему решил перебраться в расположение донецкого «Шахтера».