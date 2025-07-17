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  4. Легионер Шахтера: «Видимо, он лучший за всю историю футбола»
Украина. Премьер лига
17 июля 2025, 14:14 |
890
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Легионер Шахтера: «Видимо, он лучший за всю историю футбола»

Алиссон Сантана выделил Лионеля Месси и Ламина Ямаля

17 июля 2025, 14:14 |
890
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Легионер Шахтера: «Видимо, он лучший за всю историю футбола»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон Сантана

Бразильский легионер донецкого «Шахтера» Алиссон Сантана рассказал, что увлекается игрой Лионеля Месси, но сейчас фанатеет он футболу в исполнении Ламина Ямаля.

– Есть ли у тебя примеры для подражания среди игроков, играющих на твоей позиции? За кем ты следишь?

– Конечно, я восхищаюсь Месси, потому что он – один из самых легендарных игроков. Пожалуй, самый лучший за всю историю футбола. Также Ламин Ямаль, Усман Дембеле, Букайо Сака, Савио, играющий в Бразилии.

Они вдохновляют меня своей игрой. Действуют эффектно и эффективно. Но если бы выбирал кого-то одного, то это – Ламин Ямаль, – сказал бразилец.

Ранее 19-летний бразилец объяснил, почему решил перебраться в расположение донецкого «Шахтера».

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Алиссон Сантана Шахтер Донецк Ламин Ямаль Лионель Месси Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
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SHN
С такими темпами Ямаль через 2-3 года станет не менее токсичным,чем Неймар
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