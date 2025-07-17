ATP17 июля 2025, 09:16 |
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Греция – Испания. Кубок Хопмана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния выставочного турнира
17 июля 2025, 09:16 |
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17 июля на хардовых кортах итальянского города Бари продолжатся матчевые противостояния Кубка Хопмана.
В 18:30 начнется поединок в группе А между сборными Греции и Испании. В этой группе также выступает Канада.
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В параллельной группе соревнуются Франция, Хорватия и Италия. Победители образуют финальную пару и разыграют трофей.
Кубок Хопмана 2025. 17 июля
Греция – Испания
- 17:30. Деспина Папамихаил – Марина Бассольс
- 20:00. Стефанос Циципас – Роберто Баутиста Агут
- 21:30. Деспина Папамихаил / Стефанос Циципас – Марина Бассольс / Роберто Баутиста Агут
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