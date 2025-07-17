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ATP
17 июля 2025, 09:16 |
10
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Греция – Испания. Кубок Хопмана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния выставочного турнира

17 июля 2025, 09:16 |
10
0
Греция – Испания. Кубок Хопмана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

17 июля на хардовых кортах итальянского города Бари продолжатся матчевые противостояния Кубка Хопмана.

В 18:30 начнется поединок в группе А между сборными Греции и Испании. В этой группе также выступает Канада.

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В параллельной группе соревнуются Франция, Хорватия и Италия. Победители образуют финальную пару и разыграют трофей.

Кубок Хопмана 2025. 17 июля

Греция – Испания

  • 17:30. Деспина Папамихаил – Марина Бассольс
  • 20:00. Стефанос Циципас – Роберто Баутиста Агут
  • 21:30. Деспина Папамихаил / Стефанос Циципас – Марина Бассольс / Роберто Баутиста Агут
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Кубок Хопмана Стефанос Циципас Деспина Папамихаил Марина Бассольс Роберто Баутиста Агут смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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