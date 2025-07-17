Греция – Испания. Кубок Хопмана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 июля на хардовых кортах итальянского города Бари продолжатся матчевые противостояния Кубка Хопмана.

В 18:30 начнется поединок в группе А между сборными Греции и Испании. В этой группе также выступает Канада.

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В параллельной группе соревнуются Франция, Хорватия и Италия. Победители образуют финальную пару и разыграют трофей.

Кубок Хопмана 2025. 17 июля

Греция – Испания