Киевское Динамо представит три комплекта новой формы. Известны детали

Киевское «Динамо» опубликовало информацию о том, какой будет новая форма чемпионов Украины. Три комплекта болельщики смогут увидеть уже 17 июля, когда состоится презентация.

«Футбольный сезон 2024/25 стал особенным для клуба, который отпраздновал свое 30-е чемпионство, проведя чемпионат без единого поражения. Футбольный клуб «Динамо» Киев, игроки, тренерский штаб и руководство посвящают это чемпионство и третью звезду – каждому защитнику и каждой защитнице, кто стоит за нашу землю, свободу и будущее. Это наш искренний жест уважения, поддержки и признательности.

Домашний комплект имеет чисто белый фон, на котором разворачивается абстрактный графический принт, напоминающий острые фрагменты, пиксель и тени киевских граффити. Текстура передает дух и энергию большого города и городскую геометрию. Орнамент можно трактовать по-разному, кто-то видит фрагменты, граффити, но оставляем выбор для интерпретации болельщикам.

Выездной комплект имеет глубокий синий оттенок, являющийся сердцем клуба и символом поколений уже почти 100 лет. Форма выполнена в синих цветах, такой подход создает сильную и современную визуальную картинку, которая смотрится особенно ярко на фоне зеленой травы или среди фанатских секторов.

Третья форма остается изумрудно-зеленой с брендингом золотого цвета. Она вдохновлена зеленой красотой киевских холмов, парков и куполами величественных киевских храмов, символом нашего древнего города.

Новый дизайн также представлен во вратарских комплектах формы выполненных в черном, сером и желтом цветах. Форма создана с использованием технологии NB Dry – инновационного материала, обеспечивающего вентиляцию, быстрый отвод влаги и комфорт во время игры на самом высоком уровне», – сообщила пресс-служба команды.