Революция в футболе? Изменения в правилах коснутся пенальти и угловых
Совет Международной Федерации футбола предложил протестировать новые правила на ЧМ-2026
Совет Международной Федерации футбола (IFAB), который следит за соблюдением правил игры, предложил внести существенные изменения в этом виде спорта.
Во-первых, члены организации хотят запретить добивания во время исполнения пенальти. Если голкипер отбивает удар соперника с 11-метровой точки, мяч считается мертвым и гол не засчитывается.
Во-вторых, дополнительные полномочия получит и арбитры, которые работают на VAR – они смогут изменять решение главного судьи во время назначения углового. В некоторых эпизодах возникает проблема, когда мяч уходит за линию от игрока атаки, но судья ошибочно ставит угловой. Или, наоборот, – не ставит, когда мяч вышел от защитника команды, которая играла в обороне.
Третье изменение коснется второй желтой карточки – теперь VAR сможет пересматривать инциденты, которые могут грозить футболисту вторым предупреждением, так как это может привести к удалению.
Нововведения хотят протестировать на чемпионате мира, который состоится в 2026 году – пройдет с 11 июня по 19 июля.
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