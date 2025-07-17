18 июля на Маракана пройдет матч 14-го тура Серии А Бразилии, в котором Флуминенсе встретится с Крузейро. Поединок начнется в 01:30 по киевскому времени.

Флуминенсе

Команда смогла в 2023-м году пополнить довольно короткий перечень тех, кому удавалось выиграть Копу Либертадорес. После зимних каникул прибавили и Рекопу Южной Америки, но в целом тот сезон был временем откровенного спада, с итоговым 13-м местом Бразилейрао. Да и 2025-й начинался с поражения в финале штата, и кому - Фламенго.

Вскоре после этого на тренерский пост вернулся Ренату Гаушу. Он смог переломить ситуацию. С новыми-старыми подопечными было выиграно свою группу в Копе Судамерикана, продолжено борьбу за кубок Бразилии. Да и на клубном чемпионате мира латиноамериканцы дошли до полуфинала, где впервые проиграли - Челси, будущему обладателю трофея. Теперь нужно переключиться снова на Серию А, где тоже к лету получилось подняться в верхнюю часть таблицы.

Крузейро

Клуб, при своей немалой популярности, переживал недавно непростой отрезок. И даже терял место в высшем дивизионе страны. Впрочем, из Серии В вернулись быстро, причем с первой позиции, и закрепились на неплохом уровне. А в прошлом сезоне даже вели борьбу за место в группе лидеров. Не хватило какой-то одной-двух побед. В итоге с 52 очками закончили тот розыгрыш на 9-й позиции.

Такой результат отправил бразильцев в Копу Судамерикана. Там они неожиданно провалились, набрав только 5 очков и закончив на 3-м месте - причем уступил не грандам, а Палестино и Мушук Руне! Но, возможно, просто в приоритетах сейчас Серия А. Там удалось стабильно хорошо проявлять себя. На данный момент с 27 очками представитель Белу-Оризонти на пару с Фламенго возглавляет турнирную таблицу.

Статистика личных встреч

Флуминенсе выиграл пять из шести крайних очных поединков. Единственным исключением стал последний выездной матч, что принес победу Крузейро.

Прогноз

Букмекерские конторы склонны ждать победы хозяев в упорной борьбе. Но, кажется, без голов тут в любом случае не обойдутся - ставим на больше 2,0 (коэффициент - 1,84).