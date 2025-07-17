Другие новости17 июля 2025, 04:31 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 июля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
17 июля 2025, 04:31 |
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В четверг, 17 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:00 Ильвес – Шахтер
20:00 Хеккен – Спартак Трнава
22:00 Партизан – АЕК Ларнака
ТЕННИС
15:00 Даяна Ястремская – Диан Парри
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