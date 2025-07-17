СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 июля

В четверг, 17 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Ильвес – Шахтер

6.43 – 5.11 – 1.45

20:00 Хеккен – Спартак Трнава

1.58 – 4.21 – 5.82

22:00 Партизан – АЕК Ларнака

3.49 – 3.12 – 2.30

ТЕННИС

15:00 Даяна Ястремская – Диан Парри

1.60 – 2.35

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