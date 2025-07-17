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17 июля 2025, 04:31 |
5
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 июля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

17 июля 2025, 04:31 |
5
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 июля
ФК Шахтер

В четверг, 17 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Ильвес – Шахтер

Ggbet 6.43 – 5.11 – 1.45

20:00 Хеккен – Спартак Трнава

Ggbet 1.58 – 4.21 – 5.82

22:00 Партизан – АЕК Ларнака

Ggbet 3.49 – 3.12 – 2.30

ТЕННИС

15:00 Даяна Ястремская – Диан Парри

Ggbet 1.60 – 2.35

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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