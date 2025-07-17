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WTA
17 июля 2025, 03:53 |
28
0

Даяна Ястремская – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 250 в Гамбурге

17 июля 2025, 03:53 |
28
0
Даяна Ястремская – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

17 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 39) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге, Германия.

В 1/8 финала украинка сыграет против представительницы Франции Диан Парри (WTA 98). Поединок состоится третьим запуском на центральном корте после игры Краус – Бондар. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в третьем раунде поборется против Далмы Галфи (Венгрия, WTA 111).

📺 Видеотрансляция

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Расписание матчей украинок на турнире WTA 250 в Гамбурге на 17 июля
Даяна Ястремская Диан Парри смотреть онлайн WTA Гамбург
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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