Даяна Ястремская – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 250 в Гамбурге
17 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 39) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге, Германия.
В 1/8 финала украинка сыграет против представительницы Франции Диан Парри (WTA 98). Поединок состоится третьим запуском на центральном корте после игры Краус – Бондар. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в третьем раунде поборется против Далмы Галфи (Венгрия, WTA 111).
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