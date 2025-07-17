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  4. Даяна Ястремская – Диан Парри. Прогноз и анонс на матч WTA 250 в Гамбурге
WTA
17 июля 2025, 03:46 |
52
0

Даяна Ястремская – Диан Парри. Прогноз и анонс на матч WTA 250 в Гамбурге

Поединок 1/8 финала состоится 17 июля и начнется в 15:00 по Киеву

17 июля 2025, 03:46 |
52
0
Даяна Ястремская – Диан Парри. Прогноз и анонс на матч WTA 250 в Гамбурге
Коллаж Sport.ua

17 июля свою встречу во втором круге турнира в Гамбурге проведут Даяна Ястремская (WTA 39) и Диан Парри (WTA 98).

Матч начнется в 15:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Даяна Ястремская

Украинка выдает неплохой сезон, титулов не выигрывала, хотя два раза играла в финалах. Спортсменка одержала в текущем сезоне 26 побед в 41 матче, при этом статистика на грунте 6 выигранных встреч из 10.

Этот турнир украинка начала с победы над не самой опасной немки Юле Нимайер – 6:4, 6:3. Стоит признать, что Даяна тяжело выглядела в этом сезоне на грунте, возможно из-за того, что покрытие не подходит под стиль теннисистки.

Ястремская должна понимать, что в Гамбурге ей не надо просто хорошо сыграть, а бороться за победу, к этому обязывает статус второй сеяной. Встреча против француженки станет серьезным испытанием, победа точно прибавит уверенности.

Диан Парри

22-летня француженка проводит не самый яркий сезон, она потеряла 35 позиций в рейтинге, сейчас она на грани вылета с первой сотни. Парри провела 28 матчей в этом году, выиграв половину из них. Особенно тяжелым было начало сезона, ведь теннисистка проиграла стартовые пять встреч.

Хорошо француженка смотрелась на траве, теннисистка преодолела квалификацию на Уимблдоне, а потом еще и дошла до третьего круга основной сетки. Больше всего Парри в этом году играла на грунте, 16 матчей, но одержала всего 7 побед.

Этот турнир спортсменка начала с тяжелейшего матча против хорватки Вюрт из третьей сотни рейтинга, где уступала 3:5 в третьем сете и 15:40 на чужой подаче, но отыграла два матчбола, а потом вырвала победу. В итоге – 7:6, 3:6, 7:5, матч продолжался 3 часа и 23 минуты, такая битва наверняка забрала у спортсменки немало сил, хотя Парри показала характер и волю к победе.

Прогноз

Как показывает статистика, спортсменки никогда между собой не играли. В предстоящей битве украинка котируется небольшим фаворитом, хотя стоит ожидать непредсказуемого матча, который может завершиться с любым исходом.

Все же, Даяна обязана побеждать в двух сетах. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2.15.

Прогноз Sport.ua
Даяна Ястремская
17.07.2025 -
15:00
Диан Парри
Точный счет 2:0 в пользу Ястремской 2.15 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Расписание матчей украинок на турнире WTA 250 в Гамбурге на 17 июля
Даяна Ястремская Диан Парри WTA Гамбург
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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