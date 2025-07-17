17 июля свою встречу во втором круге турнира в Гамбурге проведут Даяна Ястремская (WTA 39) и Диан Парри (WTA 98).

Матч начнется в 15:00 по киевскому времени.

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Даяна Ястремская

Украинка выдает неплохой сезон, титулов не выигрывала, хотя два раза играла в финалах. Спортсменка одержала в текущем сезоне 26 побед в 41 матче, при этом статистика на грунте 6 выигранных встреч из 10.

Этот турнир украинка начала с победы над не самой опасной немки Юле Нимайер – 6:4, 6:3. Стоит признать, что Даяна тяжело выглядела в этом сезоне на грунте, возможно из-за того, что покрытие не подходит под стиль теннисистки.

Ястремская должна понимать, что в Гамбурге ей не надо просто хорошо сыграть, а бороться за победу, к этому обязывает статус второй сеяной. Встреча против француженки станет серьезным испытанием, победа точно прибавит уверенности.

Диан Парри

22-летня француженка проводит не самый яркий сезон, она потеряла 35 позиций в рейтинге, сейчас она на грани вылета с первой сотни. Парри провела 28 матчей в этом году, выиграв половину из них. Особенно тяжелым было начало сезона, ведь теннисистка проиграла стартовые пять встреч.

Хорошо француженка смотрелась на траве, теннисистка преодолела квалификацию на Уимблдоне, а потом еще и дошла до третьего круга основной сетки. Больше всего Парри в этом году играла на грунте, 16 матчей, но одержала всего 7 побед.

Этот турнир спортсменка начала с тяжелейшего матча против хорватки Вюрт из третьей сотни рейтинга, где уступала 3:5 в третьем сете и 15:40 на чужой подаче, но отыграла два матчбола, а потом вырвала победу. В итоге – 7:6, 3:6, 7:5, матч продолжался 3 часа и 23 минуты, такая битва наверняка забрала у спортсменки немало сил, хотя Парри показала характер и волю к победе.

Прогноз

Как показывает статистика, спортсменки никогда между собой не играли. В предстоящей битве украинка котируется небольшим фаворитом, хотя стоит ожидать непредсказуемого матча, который может завершиться с любым исходом.

Все же, Даяна обязана побеждать в двух сетах. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2.15.