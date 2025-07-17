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WTA
17 июля 2025, 03:36 |
64
0

Расписание матчей украинок на турнире WTA 250 в Гамбурге на 17 июля

В четверг на грунтовых немецких кортах сыграют Даяна Ястремская и Надежда Киченок

17 июля 2025, 03:36 |
64
0
Расписание матчей украинок на турнире WTA 250 в Гамбурге на 17 июля
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

17 июля на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге продолжатся матчи второго раунда как в одиночном, так и в парном разрядах.

В четверг на немецких кортах выступят две представительницы Украины: Даяна Ястремская и Надежда Киченок.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 250 в Гамбурге на 17 июля

WTA 250 Гамбург. Одиночный разряд, 1/8 финала

Центральный корт. 3-й запуск (не ранее 15:00)

Даяна Ястремская [2] – Диан Парри

WTA 250 Гамбург. Парный разряд, 1/4 финала

Корт №1. 1-й запуск (не ранее 13:00)

Надежда Киченок / Макото Ниномия [1] – Ирина Бара / Ралука Шербан

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Ралука Шербан Ирина Бара Надежда Киченок Макото Ниномия Даяна Ястремская Диан Парри WTA Гамбург расписание
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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