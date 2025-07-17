17 июля на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге продолжатся матчи второго раунда как в одиночном, так и в парном разрядах.

В четверг на немецких кортах выступят две представительницы Украины: Даяна Ястремская и Надежда Киченок.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 250 в Гамбурге на 17 июля

WTA 250 Гамбург. Одиночный разряд, 1/8 финала

Центральный корт. 3-й запуск (не ранее 15:00)

Даяна Ястремская [2] – Диан Парри

WTA 250 Гамбург. Парный разряд, 1/4 финала

Корт №1. 1-й запуск (не ранее 13:00)

Надежда Киченок / Макото Ниномия [1] – Ирина Бара / Ралука Шербан