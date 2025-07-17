Расписание матчей украинок на турнире WTA 250 в Гамбурге на 17 июля
В четверг на грунтовых немецких кортах сыграют Даяна Ястремская и Надежда Киченок
17 июля на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге продолжатся матчи второго раунда как в одиночном, так и в парном разрядах.
В четверг на немецких кортах выступят две представительницы Украины: Даяна Ястремская и Надежда Киченок.
Расписание матчей украинок на турнире WTA 250 в Гамбурге на 17 июля
WTA 250 Гамбург. Одиночный разряд, 1/8 финала
Центральный корт. 3-й запуск (не ранее 15:00)
Даяна Ястремская [2] – Диан Парри
WTA 250 Гамбург. Парный разряд, 1/4 финала
Корт №1. 1-й запуск (не ранее 13:00)
Надежда Киченок / Макото Ниномия [1] – Ирина Бара / Ралука Шербан
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