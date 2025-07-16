ВИРТ: «Футбол в исполнении Шахтера стал более интенсивным и вертикальным»

17 июля состоится ответный матч квалификации Лиги Европы между финским «Ильвесом» и «Шахтером». В первой встрече в Любляне «горняки» разгромили соперника (6:0).

Бывший вратарь национальной сборной Украины и «Шахтера» Юрий Вирт в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями от игры в Словении и сделал прогноз на поединок в Тампере:

– Бросалось в глаза, что футбол в исполнении игроков «Шахтера» стал интенсивнее и более вертикальным. Каждое действие подопечных Арды Турана было нацелено на обострение. Хотя стоит сказать, что «горняки» феерили против команды, которая заметно уступала в классе.

– У вас не вызвало беспокойства то, что в двух последних спаррингах перед экзаменом в Любляне подопечные Арды Турана выглядели неубедительно?

– Конечно, при желании можно было учитывать, что им не хватало свежести из-за нагрузок в ходе тренировочного процесса. Но, на мой взгляд, главное было – с каким настроем «горняки» выйдут на поле, ведь контрольные матчи и официальные – это большая разница. И нужно отдать должное Турану – мотивация его подопечных была на максимуме.

– В Тампере «Шахтер» сыграет экспериментальным составом, учитывая результат первой встречи?

– Трудно сказать, надо находиться внутри команды, чтобы иметь исчерпывающую информацию. Все же, стоит помнить, что вскоре «горнякам» предстоит встреча в Лиге Европы с турецким «Бешикташем», а это соперник совсем другого уровня. Поэтому в Тампере будет не больше трех изменений в стартовом составе по сравнению с матчем в Любляне.

– Ожидаете такого же разгромного счета?

– Нет, уверен, что хозяева постараются оказать более упорное сопротивление. Все-таки играют дома. Однако в победе гостей – не сомневаюсь. Голы обязательно будут: бразильцы «Шахтера» сейчас на ходу, и остановить их очень сложно.