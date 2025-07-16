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Major League Soccer
16 июля 2025, 22:27 | Обновлено 16 июля 2025, 22:35
226
0

Снова на виду. Красников прокомментировал карьеру Синчука в MLS

Экс-игрок харьковского Металлиста адаптируется в США

16 июля 2025, 22:27 | Обновлено 16 июля 2025, 22:35
226
0
Снова на виду. Красников прокомментировал карьеру Синчука в MLS
Монреаль. Геннадий Синчук

Первый вице-президент «Металлиста» Евгений Красников эксклюзивно для Sport.ua рассказал, как обстоят дела у воспитанника клуба, игрока молодежной сборной Украины Геннадия Синчука, который выступает за «Монреаль» в MLS.

«Украинец хорошо начал за океаном, но в середине мая не избежал травмы и оказался в лазарете. Хотя перелом плюсневой кости – неприятная вещь, к счастью, он не требует длительного лечения.

В июле Синчук уже выходил на замену в поединке с командой Лионеля Месси – «Интер Майами», а в последнем туре – с «Орландо Сити» – вообще был одним из лучших на поле.

Я убежден, что Геннадий и дальше будет прогрессировать, единственное пожелание – чтобы обходилось без травм».

17 июля «Монреаль», за который выступает Синчук, сыграет с лидером MLS – командой «Филадельфия Юнион».

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Геннадий Синчук Евгений Красников Металлист Харьков Major League Soccer (MLS) Клуб де Фут Монреаль инсайд травма
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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