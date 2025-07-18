Алиссон назвал единственную проблему между бразильцами и украинцами Шахтера

Бразильский вингер донецкого «Шахтера» Алиссон Сантана назвал единственную проблему, которая существует между бразильцами и украинцами в составе «горняков»:

«На мой взгляд, у нас прекрасное взаимопонимание как с украинцами, так и с другими легионерами. Единственное, что нас может беспокоить – вопрос языкового барьера, поскольку мы не можем свободно общаться. Немного по-английски, но это не то же самое, как если бы мы могли свободно говорить на все темы. Несмотря на это, считаю, что у нас хорошее взаимодействие как на тренировках, так и на поле. Мы помогаем друг другу, потому что у нас общая цель – делать все для побед «Шахтера».

Ранее Алиссон Сантана назвал лучшего футболиста за всю историю футбола.