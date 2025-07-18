Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алиссон назвал единственную проблему между бразильцами и украинцами Шахтера
Украина. Премьер лига
18 июля 2025, 23:42 |
597
0

Алиссон назвал единственную проблему между бразильцами и украинцами Шахтера

Существует вопрос языкового барьера

18 июля 2025, 23:42 |
597
0
Алиссон назвал единственную проблему между бразильцами и украинцами Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine

Бразильский вингер донецкого «Шахтера» Алиссон Сантана назвал единственную проблему, которая существует между бразильцами и украинцами в составе «горняков»:

«На мой взгляд, у нас прекрасное взаимопонимание как с украинцами, так и с другими легионерами. Единственное, что нас может беспокоить – вопрос языкового барьера, поскольку мы не можем свободно общаться. Немного по-английски, но это не то же самое, как если бы мы могли свободно говорить на все темы. Несмотря на это, считаю, что у нас хорошее взаимодействие как на тренировках, так и на поле. Мы помогаем друг другу, потому что у нас общая цель – делать все для побед «Шахтера».

Ранее Алиссон Сантана назвал лучшего футболиста за всю историю футбола.

По теме:
ФОТО. Жена футболиста УПЛ зажгла откровенными сниками на пляже
Игрок Шахтера: «Мы сейчас делаем то, к чему не привыкли»
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вратарь сборной Украины стал спортивным директором Руха
Алиссон Сантана Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Футбол 24
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги 1-го раунда Лиги Европы. Все пары Q2: Шахтер против Бешикташа
Футбол | 18 июля 2025, 06:23 3
Итоги 1-го раунда Лиги Европы. Все пары Q2: Шахтер против Бешикташа
Итоги 1-го раунда Лиги Европы. Все пары Q2: Шахтер против Бешикташа

Донецкий клуб Шахтер сыграл вничью в ответном матче с Ильвесом

Тренер Дюбуа: «Мы так и не смогли это показать, Даниэль снялся с боя»
Бокс | 18 июля 2025, 07:30 0
Тренер Дюбуа: «Мы так и не смогли это показать, Даниэль снялся с боя»
Тренер Дюбуа: «Мы так и не смогли это показать, Даниэль снялся с боя»

Дон Чарльз утверждает, что Дюбуа значительно улучшился

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити оформил рекордный трансфер топ-таланта
Футбол | 18.07.2025, 01:15
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити оформил рекордный трансфер топ-таланта
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити оформил рекордный трансфер топ-таланта
Не нужен клубу. Самый дорогой игрок в истории Ман Сити тренируется отдельно
Футбол | 18.07.2025, 19:24
Не нужен клубу. Самый дорогой игрок в истории Ман Сити тренируется отдельно
Не нужен клубу. Самый дорогой игрок в истории Ман Сити тренируется отдельно
«Не стоило этого делать». Юрист рассказал, как Мудрик сам себе навредил
Футбол | 18.07.2025, 23:56
«Не стоило этого делать». Юрист рассказал, как Мудрик сам себе навредил
«Не стоило этого делать». Юрист рассказал, как Мудрик сам себе навредил
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Паркер обратился к Усику: «Пожалуйста, сделай это для меня»
Паркер обратился к Усику: «Пожалуйста, сделай это для меня»
18.07.2025, 18:59
Бокс
Определены все потенциальные соперники Динамо в Q3 Лиги чемпионов
Определены все потенциальные соперники Динамо в Q3 Лиги чемпионов
17.07.2025, 06:41 11
Футбол
Что будет, если Дюбуа победит Усика в реванше
Что будет, если Дюбуа победит Усика в реванше
18.07.2025, 14:57 1
Бокс
Амир ХАН: «Усик – Дюбуа? Я не даю ему никаких шансов»
Амир ХАН: «Усик – Дюбуа? Я не даю ему никаких шансов»
17.07.2025, 07:45 3
Бокс
Первое поражение при Туране. Шахтер уступил Триглаву в контрольном матче
Первое поражение при Туране. Шахтер уступил Триглаву в контрольном матче
18.07.2025, 12:22 67
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Ильвес – Шахтер
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Ильвес – Шахтер
17.07.2025, 07:23 14
Футбол
Революция в футболе? Изменения в правилах коснутся пенальти и угловых
Революция в футболе? Изменения в правилах коснутся пенальти и угловых
17.07.2025, 07:15 9
Футбол
Лучший тренер в боксе назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Лучший тренер в боксе назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
17.07.2025, 07:30 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем